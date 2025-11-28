Fenty Beauty Playland llega a México: la experiencia beauty más divertida y brillante de la temporada

Fenty Beauty Playland llega a México

Un universo sensorial inspirado en los arcades

Fenty Beauty y Fenty Skin crean un espacio donde cada elemento desde la música electrónica hasta las texturas del maquillaje, está diseñado para despertar los sentidos. Aquí no se trata solo de aplicar productos, sino de vivir una experiencia inmersiva que transforma la rutina beauty en un recorrido estimulante y lleno de color. Cada estación se siente como una máquina de juego, con desafíos interactivos y dinámicas que invitan a descubrir tu tono perfecto y elevar tu nivel de glow.

Fenty Beauty (Cortesía)

Al ingresar, podrás hacer check-in y recibir una recomendación personalizada pensada especialmente para ti. Después, será momento de jugar: la zona Arcade Time permitirá explorar productos, probar fórmulas y registrar favoritos en un ticket de juego. La experiencia está pensada para que cada persona encuentre su propio look ganador, mientras se sumerge en el estilo audaz y diverso que Rihanna imprimió en la marca desde su origen.