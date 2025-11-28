Fenty Beauty Playland llega a México: la experiencia beauty más divertida y brillante de la temporada

La belleza se transforma en juego con la llegada de Fenty Beauty Playland a México, una experiencia pop-up que convierte el maquillaje y el cuidado de la piel en un universo lleno de luces neón, ritmo, color y sensaciones.
Inspirada en los arcades retro, esta propuesta invita a descubrir productos, crear looks personalizados y desbloquear niveles de glow como si se tratara de un videojuego, todo bajo la estética vibrante y moderna que caracteriza a Fenty.
Publicidad
Fenty Beauty Playland llega a México
Un universo sensorial inspirado en los arcades
Fenty Beauty y Fenty Skin crean un espacio donde cada elemento desde la música electrónica hasta las texturas del maquillaje, está diseñado para despertar los sentidos. Aquí no se trata solo de aplicar productos, sino de vivir una experiencia inmersiva que transforma la rutina beauty en un recorrido estimulante y lleno de color. Cada estación se siente como una máquina de juego, con desafíos interactivos y dinámicas que invitan a descubrir tu tono perfecto y elevar tu nivel de glow.
Al ingresar, podrás hacer check-in y recibir una recomendación personalizada pensada especialmente para ti. Después, será momento de jugar: la zona Arcade Time permitirá explorar productos, probar fórmulas y registrar favoritos en un ticket de juego. La experiencia está pensada para que cada persona encuentre su propio look ganador, mientras se sumerge en el estilo audaz y diverso que Rihanna imprimió en la marca desde su origen.
Publicidad
Glow, niveles y recompensas al estilo Fenty
La dinámica Fenty Beauty Games tiene para ti cuatro estilos para competir y divertirse: Power Play Matte para una piel impecable, Level Up Glow para un brillo inmediato, Bonus Round Flush para mejillas y labios que destacan y High-Score Hydration para hidratación y volumen irresistibles. Los looks incluyen algunos de sus productos estrella como Pro Filt’r, Match Stix, Diamond Bomb, Invisimatte y Gloss Families, además de esenciales de Fenty Skin como Hydra Vizor Huez, Dew n Plump y Butta Drop.
No olvides compartir tu experiencia en TikTok o Instagram utilizando los hashtags #Fentylandmx y #Fentyholidaysmx, y etiquetando a @fentybeauty @fentyskin y @sephoramx, asi podrás canjear tu ticket en la Reward Zone y recibir una sorpresa especial, además de regalos de edición limitada con su compra.
Así, la marca fusiona el juego, el glow y la interacción digital en una propuesta que celebra la creatividad y la autoexpresión.
Publicidad
Tour pop-up en CDMX: fechas para vivirlo
Fenty Beauty Playland llegará hasta donde estés, llevando esta experiencia interactiva y llena de color a las principales locaciones de México. En Ciudad de México, las pop-ups contarán con dinámicas de juego y espacios de personalización para explorar libremente el universo beauty. En tiendas foráneas, la marca presentará una versión a menor escala que permitirá seguir disfrutando del glow.
El tour inicia en Satélite del 13 al 23 de noviembre, continúa en Antara del 29 de noviembre al 14 de diciembre, y finaliza en Oasis del 18 de diciembre al 4 de enero, convirtiéndose en el plan imprescindible de la temporada para quienes aman la belleza, el color y las experiencias diferentes.
Fenty Beauty invita a jugar, descubrir y brillar como nunca antes, en una celebración donde cada persona puede convertirse en protagonista de su propio game of glow.