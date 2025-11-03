Belleza con propósito: Cetaphil redefine el cuidado de la piel con Derm on Tour

En un mundo donde las “fórmulas milagrosas” y los hacks se multiplican en redes sociales, Cetaphil —marca líder en el cuidado de la piel sensible— da un paso al frente para devolverle a la piel lo que realmente necesita: conocimiento, ciencia y cuidado profesional. Así nace Derm on Tour, una iniciativa itinerante que acerca la dermatología a las principales ciudades de México con una propuesta tan educativa como sensorial y divertida.

Del consultorio al corazón de la metrópoli, Cetaphil lleva a dermatólogos certificados, experiencias personalizadas y rutinas guiadas a espacios donde la ciencia se vuelve tangible. Porque cuidar la piel no debería ser un lujo, sino una práctica diaria informada y accesible.

Cetaphil Derm on Tour no es solo un evento; es un recorrido inmersivo que hace que la dermatología sea cercana, viva y emocionante. Esta pop-up reúne a dermatólogos expertos, especialistas y amantes del skincare en estaciones interactivas que te conectan directamente con la ciencia detrás de una piel saludable. Aquí, la suavidad no es solo una promesa en una etiqueta: es una filosofía que combina innovación, autenticidad y un cuidado genuino, recordándonos que todos merecemos sentirnos radiantes y confiados en nuestra propia piel.

La ruta de Derm on Tour recorre tres de las ciudades más importantes del país:

- Ciudad de México: 24 y 25 de octubre



- Guadalajara: 7 y 8 de noviembre



- Monterrey: 14 y 15 de noviembre



Durante la visita, podrás sumergirte en un flujo de estaciones que transforman el cuidado diario en toda una experiencia. Cada paso está pensado para empoderarte con conocimiento real, guiado por expertos, y te inspirará a adoptar hábitos que perduren.

- Skin Check: Un análisis profesional de tu piel con herramientas dermatológicas avanzadas. Descubre tu tipo de piel y sus necesidades únicas, todo de la mano de especialistas.

- Dermstars Meet & Greet: Una sesión uno a uno con dermatólogos aliados de Cetaphil. Recibe una rutina personalizada, adaptada a ti.

- Sampling Experience: Llévate una bolsa curada con muestras de productos Cetaphil, seleccionadas específicamente para tus necesidades.

- Sensitive Store: Sumérgete en la tienda sensorial de Cetaphil, donde exploras productos recomendados por dermatólogos. Encuentra promociones exclusivas, rutinas completas y experiencias táctiles.

- Custom Merch Experience: Personaliza mercancía exclusiva, como tote bags, bandanas o t-shirts, inspiradas en la ciencia del cuidado.

- Backstage Glam: Relájate con un masaje de manos o un retoque de maquillaje usando productos Cetaphil. Deja que tu piel luzca suave y luminosa, probando cómo la ciencia se traduce en glow real.

- Photo Moment: Cierra con una sesión de fotos en el set oficial del tour.

Derm on Tour demuestra que la dermatología puede viajar, inspirar y transformar vidas, acercando sesiones gratuitas con expertos certificados para que nadie se quede atrás en su journey de skincare.

Cetaphil te invita a elevar tu rutina: porque cuando cuidas tu piel de la mano de expertos, ¡despiertas una versión más luminosa de ti mismo!