La revolución en belleza coreana ha cruzado continentes y ha llegado a México con dos tecnologías —por medio de Medestore— que están transformando el rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugía: DENSITY y LINEAR Z by Jeisys.
Innovación coreana en México: tecnología avanzada para rejuvenecer sin cirugía
En Dra. Lupian Aesthetics Clinic, orgullosamente pioneros en el país implementando tratamientos de alta precisión y eficacia, brindan a sus pacientes resultados visibles, naturales y sin tiempo de recuperación.
DENSITY es la única tecnología patentada que combina radiofrecuencia monopolar y bipolar desarrollada en Corea del Sur. Gracias a esta innovadora sinergia, estimula el colágeno en profundidad, mejora visiblemente la firmeza de la piel y atenúa las líneas de expresión. Todo esto sin tiempo de recuperación y superando a cualquier radiofrecuencia monopolar.
Por su parte, LINEAR Z representa la evolución del HIFU: más preciso, menos doloroso y con un efecto lifting inmediato. Ideal para tensar y reafirmar la piel, devolviendo vitalidad al rostro con tecnología avanzada y sin necesidad de cirugía.
Ambos tratamientos ya están disponibles en Dra. Lupian Aesthetics Clinic, diseñados para quienes buscan lo mejor del mundo estético, con el sello de excelencia que caracteriza a la medicina coreana. Porque en esta clínica se empodera tu belleza con ciencia, tecnología y amor propio.
En Dra. Lupian Aesthetics Clinic, disfrutas del nuevo lujo: verte bien, sin cirugía.