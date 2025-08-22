Bronzer y contour, ¿qué los hace diferentes y cómo dominarlos?

Bronzer: calidez y efecto sunkissed

Al igual que el contorno, el bronzer se aplica en mejillas, sienes, mandíbula y nariz para dar dimensión, pero su objetivo principal es aportar calidez, brillo y ese beach-bronzed look. Sus tonos suelen ser más cálidos y con un toque de shimmer. Se aplica con brochas más grandes y suaves para un acabado difuminado. La clave es elegir un tono que haga match con tu piel y difuminar bien para evitar cortes visibles.

Bronzer cálido para un glow natural. CHARLOTTE TILBURY Airbrush bronzer, $1,390 (sephora.com.mx)

Aplícalo sobre los pómulos, en la punta de la nariz con un toque circular, en la frente formando un triángulo invertido desde el centro hacia las cejas y en la barbilla con un pequeño óvalo.

Aplica bronzer en zonas estratégicas. (charlottetilbury.com)

Contour: definición y sculpt

El contouring busca crear sombras y dar forma al rostro con tonos más fríos y mates, imitando la luz y sombras naturales. Se aplica de forma más precisa que el bronzer, afinando o resaltando zonas estratégicas como pómulos, mandíbula o nariz. Se puede encontrar en crema, barra o polvo, y el formato dependerá si quieres un acabado más marcado o más natural. Regla básica: Tono claro para resaltar, oscuro para definir; y siempre debes difuminar para un acabado seamless.

Contour para un look esculpido de forma natural. RARE BEAUTY Soft Pinch Liquid Contour, $745 (sephora.com.mx)

Colócalo debajo de los pómulos, trazando una línea desde la oreja hacia la nariz. Aplica en los lados de la nariz, en la frente siguiendo la línea del cabello y debajo de la mandíbula para afinar y definir.