Bronzer y contour, ¿qué los hace diferentes y cómo dominarlos?

Aunque a simple vista el Bronzer y el contour parezcan lo mismo, no lo son. Y usarlos bien puede cambiar por completo tu makeup.
vie 22 agosto 2025 02:50 PM
El bronzer y contour van de la mano y cambiarán por completo tu maquillaje.

El bronzer y el contour son dos básicos del makeup kit. Comparten similitudes, sobre todo en sus tonos, y por eso es fácil confundirlos. Sin embargo, su función es distinta: el bronzer aporta calidez y un glow saludable, el contour define los rasgos. Saber diferenciarlos es clave para lograr un rostro equilibrado y con dimensión.

Bronzer: calidez y efecto sunkissed

Al igual que el contorno, el bronzer se aplica en mejillas, sienes, mandíbula y nariz para dar dimensión, pero su objetivo principal es aportar calidez, brillo y ese beach-bronzed look. Sus tonos suelen ser más cálidos y con un toque de shimmer. Se aplica con brochas más grandes y suaves para un acabado difuminado. La clave es elegir un tono que haga match con tu piel y difuminar bien para evitar cortes visibles.

Bronzer cálido para un glow natural. CHARLOTTE TILBURY Airbrush bronzer, $1,390

Aplícalo sobre los pómulos, en la punta de la nariz con un toque circular, en la frente formando un triángulo invertido desde el centro hacia las cejas y en la barbilla con un pequeño óvalo.

Bronzer
Aplica bronzer en zonas estratégicas.

Contour: definición y sculpt

El contouring busca crear sombras y dar forma al rostro con tonos más fríos y mates, imitando la luz y sombras naturales. Se aplica de forma más precisa que el bronzer, afinando o resaltando zonas estratégicas como pómulos, mandíbula o nariz. Se puede encontrar en crema, barra o polvo, y el formato dependerá si quieres un acabado más marcado o más natural. Regla básica: Tono claro para resaltar, oscuro para definir; y siempre debes difuminar para un acabado seamless.

Contour para un look esculpido de forma natural. RARE BEAUTY Soft Pinch Liquid Contour, $745

Colócalo debajo de los pómulos, trazando una línea desde la oreja hacia la nariz. Aplica en los lados de la nariz, en la frente siguiendo la línea del cabello y debajo de la mandíbula para afinar y definir.

Contour
Define tus rasgos con un contour bien aplicado.

Las diferencias clave entre el bronzer y el contour

El bronzer es cálido y puede tener brillo; se usa para dar color y luz. El contour es frío y mate; se usa para esculpir y perfilar. Uno aporta luz, el otro genera sombras.

¿Cuál usar?

Para decidir si tu makeup necesita bronzer o contour, piensa en el tipo de look que buscas. Si buscas un makeup con efecto sun-kissed, luminoso y healthy, aplica bronzer. Si quieres un sharp look que defina tus rasgos, apuesta por el contour.

La única paleta en crema para el rostro que necesitarás. ICONIC LONDON Multi Use cream blush, bronze and highlight palette, $1,375

¿Pueden ir juntos?

¡Claro! Úsalos juntos para un efecto bronzed & sculpted. La clave está en elegir tonos que se complementen y aplicarlos en las zonas correctas para que se fundan de manera natural.

Contour y Bronzer
Combina bronzer y contour para un acabado con calidez y definición.
