Belleza

Cómo eliminar el acné corporal y lograr una piel de portada

No solo la cara sufre de imperfecciones: el acné corporal es más común de lo que imaginas, aquí te contamos los pasos clave para decirle adiós a los granitos.
mié 20 agosto 2025 03:31 PM
back-acne-help.jpg
Control de body acné

El acné corporal, también conocido como “body acné”, es ese invitado incómodo que aparece en las zonas menos esperadas y muchas veces justo cuando queremos lucir un escote, un vestido sin mangas o la espalda al descubierto. Aunque suele asociarse con la adolescencia, la realidad es que puede afectar a personas de cualquier edad y en cualquier estación del año.

¿La buena noticia? Hoy existen tratamientos y rutinas que pueden marcar la diferencia. Si sientes que has probado de todo y nada funciona, no te preocupes: aquí te guiamos paso a paso para recuperar la confianza en tu piel .

¿Cómo eliminar el acné corporal?

El primer paso es identificar qué causa el acné corporal

El sudor, la ropa ajustada, el estrés y hasta ciertos productos corporales pueden ser detonantes. Por eso, la prevención empieza en los pequeños detalles del día a día: opta por prendas de algodón, dúchate después de hacer ejercicio y elige productos de higiene suaves, libres de aceites y no comedogénicos.

ordinary
Un suero perfecto para el cuerpo con tendencia al acné.

En cuanto a la limpieza, los dermatólogos recomiendan utilizar geles o jabones con ingredientes activos como el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo. Estos componentes ayudan a eliminar las bacterias, exfoliar suavemente la piel y destapar los poros, lo que reduce la inflamación y previene la aparición de nuevos brotes.

La exfoliación e hidratación son aliados fundamentales

Puedes optar por exfoliantes químicos suaves (con ácido glicólico o salicílico) o fórmulas físicas, pero siempre con movimientos delicados para evitar irritaciones. Recuerda: menos es más, y la constancia es clave para ver resultados.

(Obligatorio)
Este gel corporal de baño es una opción eficaz para quienes buscan eliminar impurezas sin resecar la piel.

La hidratación no debe quedar fuera de tu rutina. Elige cremas ligeras, oil-free y no comedogénicas, que aporten humedad sin obstruir los poros. Ingredientes como el ácido hialurónico, las ceramidas o el aloe vera ayudan a mantener la barrera cutánea saludable y a calmar la piel.

Protege tu piel en todo momento

No olvides la protección solar. Muchos tratamientos para el acné corporal sensibilizan la piel, por lo que es indispensable aplicar un protector solar de amplio espectro, preferentemente mineral y no comedogénico, para evitar manchas y daños adicionales. La paciencia es tu mejor aliada. El acné corporal puede ser persistente, pero con una rutina adecuada, cambios en el estilo de vida y, si es necesario, apoyo profesional, es posible lograr una piel más limpia y saludable.

bloqueador
El bloqueador es spray es una buena opción para tu piel
Portada Cabello.jpg
