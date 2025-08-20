Cómo eliminar el acné corporal y lograr una piel de portada

El acné corporal, también conocido como “body acné”, es ese invitado incómodo que aparece en las zonas menos esperadas y muchas veces justo cuando queremos lucir un escote, un vestido sin mangas o la espalda al descubierto. Aunque suele asociarse con la adolescencia, la realidad es que puede afectar a personas de cualquier edad y en cualquier estación del año.

¿La buena noticia? Hoy existen tratamientos y rutinas que pueden marcar la diferencia. Si sientes que has probado de todo y nada funciona, no te preocupes: aquí te guiamos paso a paso para recuperar la confianza en tu piel .