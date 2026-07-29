Desde una curiosa obsesión con los audífonos hasta el tenista con el que le gustaría intercambiar vidas por un día, platicamos con Luciano Darderi sobre algunos detalles de su rutina y personalidad durante su paso por Los Cabos.
Luciano Darderi trae su carisma y talento al ATC
El italiano comenzó su estancia en México de manera sencilla. Cuando le preguntamos qué fue lo primero que comió al llegar, respondió que un omelette, una elección práctica para arrancar una nueva semana de competencia.
En cuanto a su personalidad, Darderi se describe como una persona bastante puntual. Entre llegar temprano o al último, asegura que casi siempre prefiere llegar con tiempo. Dentro de la cancha también tiene claras sus preferencias: entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, se queda sin pensarlo con una raqueta nueva.
Durante la conversación también aprovechamos para derribar algunos mitos. Según cuenta, muchas personas creen que es una persona enojona fuera de la cancha, probablemente por la intensidad que muestra durante los partidos. Sin embargo, asegura que esa imagen no corresponde a cómo es realmente en su día a día.
Como muchos atletas, también tiene algunas rutinas particulares. Su hábito más raro es lavarse la cara antes de cada partido, una pequeña tradición que forma parte de su preparación antes de salir a competir.
Cuando la charla llegó a la música, sorprendió con una confesión muy honesta. La canción que más pena le da admitir que le gusta es "Baby", el éxito que Justin Bieber.
Otra respuesta que provocó risas fue la relacionada con la compra más inútil que ha hecho este año. Darderi contó que sigue comprando audífonos constantemente, a pesar de que ya tiene muchísimos. El problema es que siempre termina perdiéndolos, así que el ciclo se repite una y otra vez.
Para cerrar, le preguntamos con qué tenista intercambiaría vidas por un día. Su respuesta fue una de las más originales de la semana: Nick Kyrgios. ¿La razón? Simplemente le gustaría saber qué está pensando. Una respuesta que seguramente muchos aficionados al tenis comparten.