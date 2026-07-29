Luciano Darderi trae su carisma y talento al ATC

El italiano comenzó su estancia en México de manera sencilla. Cuando le preguntamos qué fue lo primero que comió al llegar, respondió que un omelette, una elección práctica para arrancar una nueva semana de competencia.

Darderi: el italiano favorito del ATC (Cortesía )

En cuanto a su personalidad, Darderi se describe como una persona bastante puntual. Entre llegar temprano o al último, asegura que casi siempre prefiere llegar con tiempo. Dentro de la cancha también tiene claras sus preferencias: entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, se queda sin pensarlo con una raqueta nueva.

Durante la conversación también aprovechamos para derribar algunos mitos. Según cuenta, muchas personas creen que es una persona enojona fuera de la cancha, probablemente por la intensidad que muestra durante los partidos. Sin embargo, asegura que esa imagen no corresponde a cómo es realmente en su día a día.