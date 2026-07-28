Platicamos con Santiago González en el marco del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

El mexicano llegó a Baja California Sur con un objetivo claro: disfrutar del tenis y, por supuesto, de la comida. Cuando le preguntamos qué fue lo primero que comió al aterrizar, respondió sin dudarlo: guacamole.

Santy celebra diez años de este torneo tan especial en su carrera. (Cortesía )

Santiago también se define como una persona puntual. Entre llegar temprano o al último, asegura que suele estar siempre a tiempo. Y aunque ha vivido grandes triunfos a lo largo de su carrera, hay una tradición que mantiene intacta después de cada victoria: celebrar y darle un beso a sus hijos.

La música también nos regaló uno de los momentos más divertidos de la conversación. Entre risas, admitió que le encantan las canciones del 90s Pop Tour, una confesión que seguramente despertará la nostalgia de más de uno.