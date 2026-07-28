Jiri Lehecka, el checo que llega a conquistar Cabo

El checo ya comenzó a disfrutar de su estancia en México. Cuando le preguntamos qué fue lo primero que comió al llegar, respondió sin dudarlo: tacos. Y para describir al país con un emoji eligió el cactus, uno de los símbolos más reconocibles de México (y de Los Cabos) alrededor del mundo.

Divertido y relajado: Así escribiríamos al tenista checo. (Instagram)

A diferencia de los jugadores que viven obsesionados con la puntualidad, Lehecka reconoce que suele llegar un poco tarde. "Depende del día", admite, aunque si tuviera que elegir una respuesta, dice que se inclinaría por tarde.

Dentro de la cancha, entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, se queda con la raqueta. Pero fuera de ella, también aprovechamos para preguntarle sobre algunos mitos que existen alrededor de su personalidad. Según cuenta, muchas personas creen que no tiene sentido del humor, algo que considera completamente falso.