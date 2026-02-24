Si alguien sabe pasarla bien en el ATP Tour, sin duda es el americano Frances Tiafoe (Big Foe, para los amigos). Previo al arranque de los partidos en el Abierto Mexicano de Tenis, el número 28 del mundo responde a nuestras preguntas rápidas.
Lo que no sabías de Frances Tiafoe
Frances Tiafoe regresa al Abierto Mexicano de Tenis
Se sabe que a Tiafoe le encanta nuestro país. De hecho, lo que más disfruta al llegar al bello puerto es el ambiente, la vibra y lo relajada que es la gente. De hecho, dice que el Abierto Mexicano de Tenis es uno de los más infravalorados del tour.
Si se trata de imaginar a su pareja ideal en un partido de dobles, su elección es clara: Gaël Monfils, con quien ya compartió cancha la temporada pasada.
Y si la pregunta es quién sobreviviría mejor en una fiesta mexicana… no hay competencia: él mismo se proclama ganador, y el sería el mejor DJ para poner el ambiente ( misma respuesta que dijeron la mayoría de los otros tenistas, por cierto).
En lo práctico, Frances viaja con dos o tres maletas, y si pudiera añadir una ciudad nueva al calendario del tour, elegiría Praga, una de sus favoritas.