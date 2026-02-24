Lo que no sabías de Frances Tiafoe

Frances Tiafoe regresa al Abierto Mexicano de Tenis

Se sabe que a Tiafoe le encanta nuestro país. De hecho, lo que más disfruta al llegar al bello puerto es el ambiente, la vibra y lo relajada que es la gente. De hecho, dice que el Abierto Mexicano de Tenis es uno de los más infravalorados del tour.

Para él no hay duda: sería el que sobreviviría mejor a una fiesta mexicana de todos los jugadores del tour. (@bigfoe1998)

Si se trata de imaginar a su pareja ideal en un partido de dobles, su elección es clara: Gaël Monfils, con quien ya compartió cancha la temporada pasada.