El lado B de Brandon Nakashima

Las curiosidades de Brandon Nakashima

Lo primero que hace Brandon al llegar a Acapulco es probar una buena y auténtica comida mexicana. Como muchos de los tenistas del tour, lo que más le gusta de este torneo es la gente y el fanatismo que hay por el deporte blanco en nuestro país.

Con tan solo 24 años, Nakashima es el 29 del mundo. (@brandon_nakashima)

Sin duda, el partido que más ha disfrutado el joven de 24 años en toda su carrera fue cuando llegó a la cuarta ronda del US Open hace un par de años, el cuál muere por ganar algún día.

Para Brandon, el torneo más infravalorado es el de Tokyo, una de sus ciudades favoritas, lo cual tiene sentido, ya que él tiene ascendencia japonesa por parte de su papá.