Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Actualidad

El lado B de Brandon Nakashima

El tenista americano ya está en Acapulco. Aquí te contamos lo que tal vez no sabías de él.
dom 22 febrero 2026 12:07 PM
brandon.jpg
Brandon Nakashima se prepara para el Abierto Mexicano de Tenis (@brandon_nakashima)

Discreto fuera de la cancha pero letal dentro de ella, Brandon Nakashima, el número 29 del mundo, es parte de la nueva generación de tenistas que está en boca de todos.

En su paso por Acapulco, el estadounidense nos muestra una faceta mucho más personal, donde nos platica de sus gustos y la manera en la que vive los torneos lejos de casa.

Publicidad

Las curiosidades de Brandon Nakashima

Lo primero que hace Brandon al llegar a Acapulco es probar una buena y auténtica comida mexicana. Como muchos de los tenistas del tour, lo que más le gusta de este torneo es la gente y el fanatismo que hay por el deporte blanco en nuestro país.

nakashima.jpg
Con tan solo 24 años, Nakashima es el 29 del mundo. (@brandon_nakashima)

Sin duda, el partido que más ha disfrutado el joven de 24 años en toda su carrera fue cuando llegó a la cuarta ronda del US Open hace un par de años, el cuál muere por ganar algún día.

Para Brandon, el torneo más infravalorado es el de Tokyo, una de sus ciudades favoritas, lo cual tiene sentido, ya que él tiene ascendencia japonesa por parte de su papá.

Publicidad

Al que escogería como su pareja de dobles sería Frances Tiafoe, y al que escogería como roomie en el tour sería Tommy Paul, ambos estadounidenses, con quienes se lleva mejor entre todos sus compañeros del tour.

entrenador.jpg
Lo que más le emociona a Brandon Nakashima de Acapulco es la energía de los fans. (@brandon_nakashima)

Si pudiera cambiar una regla del tenis, lo tiene claro: buscar la forma de que los partidos sean más cortos, para que no sea tan desgastante.

Estamos súper emocionados de ver el desempeño de Brandon en Acapulco, y sin duda es uno de los favoritos de los fans.

Publicidad

Tags

ATP

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad