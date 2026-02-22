El lado B de Brandon Nakashima

Discreto fuera de la cancha pero letal dentro de ella, Brandon Nakashima, el número 29 del mundo, es parte de la nueva generación de tenistas que está en boca de todos.
En su paso por Acapulco, el estadounidense nos muestra una faceta mucho más personal, donde nos platica de sus gustos y la manera en la que vive los torneos lejos de casa.
Las curiosidades de Brandon Nakashima
Lo primero que hace Brandon al llegar a Acapulco es probar una buena y auténtica comida mexicana. Como muchos de los tenistas del tour, lo que más le gusta de este torneo es la gente y el fanatismo que hay por el deporte blanco en nuestro país.
Sin duda, el partido que más ha disfrutado el joven de 24 años en toda su carrera fue cuando llegó a la cuarta ronda del US Open hace un par de años, el cuál muere por ganar algún día.
Para Brandon, el torneo más infravalorado es el de Tokyo, una de sus ciudades favoritas, lo cual tiene sentido, ya que él tiene ascendencia japonesa por parte de su papá.
Al que escogería como su pareja de dobles sería Frances Tiafoe, y al que escogería como roomie en el tour sería Tommy Paul, ambos estadounidenses, con quienes se lleva mejor entre todos sus compañeros del tour.
Si pudiera cambiar una regla del tenis, lo tiene claro: buscar la forma de que los partidos sean más cortos, para que no sea tan desgastante.
Estamos súper emocionados de ver el desempeño de Brandon en Acapulco, y sin duda es uno de los favoritos de los fans.