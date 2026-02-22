Cameron Norrie ya está en Acapulco y nos cuenta algunos datos curiosos que no sabíamos de él

Por otra parte, Norrie dice que tiene talento detrás de la consola y no duda en calificarse como buen DJ, además de confesar que las fiestas mexicanas son lo suyo. En cuanto a gustos personales, Red Hot Chili Peppers encabeza su playlist y el emoji que más usa es el rayo.

Sobre sus compañeros de circuito, se sincera que si tuviera que elegir una pareja de dobles sería Alex de Miñaur y que nunca compartiría una habitación de hotel con Nick Kyrgios. Y si dependiera de él sumar una nueva parada al calendario, no lo duda: St. Tropez sería el destino que elegiría para competir.