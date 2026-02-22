Norrie, actualmente número 27 del ranking ATP, está listo para competir en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Sobre el torneo, el tenista asegura que lo que más disfruta es el ambiente en las gradas y que lo primero que hace al llegar al puerto es ir a la playa. También recuerda que aquí jugó uno de los partidos más importantes de su carrera. “Cuando jugué contra Rafa. Perdí, desafortunadamente, pero después tuve una muy buena noche”, comenta.
Cameron Norrie ya está en Acapulco y nos cuenta algunos datos curiosos que no sabíamos de él
Por otra parte, Norrie dice que tiene talento detrás de la consola y no duda en calificarse como buen DJ, además de confesar que las fiestas mexicanas son lo suyo. En cuanto a gustos personales, Red Hot Chili Peppers encabeza su playlist y el emoji que más usa es el rayo.
Sobre sus compañeros de circuito, se sincera que si tuviera que elegir una pareja de dobles sería Alex de Miñaur y que nunca compartiría una habitación de hotel con Nick Kyrgios. Y si dependiera de él sumar una nueva parada al calendario, no lo duda: St. Tropez sería el destino que elegiría para competir.
Es bien sabido que Cameron Norrie tiene un gusto particular por México, de hecho tiene tatuado un cactus en honor a Los Cabos y asegura que el torneo más infravalorado del circuito es el Abierto de los Cabos.
Norrie comenzará la primera ronda contra el español Rafael Jódar. Sin duda, se espera que el británico tenga una gran participación en el Abierto Mexicano de Tenis.