Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Actualidad

Cameron Norrie ya está en Acapulco y nos cuenta algunos datos curiosos que no sabíamos de él

El tenista británico de 30 años está listo para el AMT. En entrevista con Quién, platica sobre lo que más le gusta de México, con quién nunca compartiría una habitación de hotel y algunos de sus talentos ocultos.
dom 22 febrero 2026 11:00 AM
Cameron Norrie llega al Abierto Mexicano de Tenis
Cameron Norrie llega al Abierto Mexicano de Tenis (Mextenis)

Norrie, actualmente número 27 del ranking ATP, está listo para competir en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Sobre el torneo, el tenista asegura que lo que más disfruta es el ambiente en las gradas y que lo primero que hace al llegar al puerto es ir a la playa. También recuerda que aquí jugó uno de los partidos más importantes de su carrera. “Cuando jugué contra Rafa. Perdí, desafortunadamente, pero después tuve una muy buena noche”, comenta.

Publicidad

Por otra parte, Norrie dice que tiene talento detrás de la consola y no duda en calificarse como buen DJ, además de confesar que las fiestas mexicanas son lo suyo. En cuanto a gustos personales, Red Hot Chili Peppers encabeza su playlist y el emoji que más usa es el rayo.

Sobre sus compañeros de circuito, se sincera que si tuviera que elegir una pareja de dobles sería Alex de Miñaur y que nunca compartiría una habitación de hotel con Nick Kyrgios. Y si dependiera de él sumar una nueva parada al calendario, no lo duda: St. Tropez sería el destino que elegiría para competir.

Cameron Norrie
Cameron Norrie (Mextenis)

Publicidad

Es bien sabido que Cameron Norrie tiene un gusto particular por México, de hecho tiene tatuado un cactus en honor a Los Cabos y asegura que el torneo más infravalorado del circuito es el Abierto de los Cabos.

Norrie comenzará la primera ronda contra el español Rafael Jódar. Sin duda, se espera que el británico tenga una gran participación en el Abierto Mexicano de Tenis.

Publicidad
cameron-norrie-mifel-atp-cabos-open-2022
Cameron Norrie logro imponerse a Félix Auger-Aliassime durante el Mifel ATP Los Cabos Open 2022 en el Cabo Sports Complex. (Manuel Velasquez/©Getty Images 1413194221)

Tags

Tenis ATP Acapulco

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad