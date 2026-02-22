Grigor Dimitrov ya llegó a Acapulco para en AMT 2026

Esto es lo que no sabías de Grigor Dimitrov

Al igual que muchos de sus compañeros, lo primero que hace Grigor al llegar a Acapulco es meterse al mar para relajarse y enfocarse antes de que empiece la locura del torneo.

Cuando le preguntamos por el partido más especial de su carrera, no duda: su duelo en semifinales del Australian Open 2017 contra Rafa Nadal tiene un lugar único en su memoria y que sigue siendo su favorito hasta hoy.

El artista favorito del tenist búlgaro es Tupac. (@grigordimitrov)

Entre preguntas rápidas, Dimitrov también se da tiempo para opinar del circuito. Para él, el torneo más infravalorado es el Dallas Open, y una parada que le encantaría que entrara en el tour es Ciudad de México (nosotros también, Grigor).