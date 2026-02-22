Si sabes de tenis, sabes que Grigor Dimitrov, el número 42 del mundo, es uno de los favoritos del tour ATP, ya que fue campeón de este mismo torneo en 2014 y ahora regresa para la revancha. Conoce su lado B.
Grigor Dimitrov ya llegó a Acapulco para en AMT 2026
Esto es lo que no sabías de Grigor Dimitrov
Al igual que muchos de sus compañeros, lo primero que hace Grigor al llegar a Acapulco es meterse al mar para relajarse y enfocarse antes de que empiece la locura del torneo.
Cuando le preguntamos por el partido más especial de su carrera, no duda: su duelo en semifinales del Australian Open 2017 contra Rafa Nadal tiene un lugar único en su memoria y que sigue siendo su favorito hasta hoy.
Entre preguntas rápidas, Dimitrov también se da tiempo para opinar del circuito. Para él, el torneo más infravalorado es el Dallas Open, y una parada que le encantaría que entrara en el tour es Ciudad de México (nosotros también, Grigor).
Si pudiera elegir compañero para jugar dobles, su elección sería Carlos Alcaraz, aunque bromea que, en una fiesta mexicana, quien mejor sobreviviría sería él mismo.
En cuanto a cambios dentro del tenis, tiene clara una regla que modificaría: que se usen las mismas pelotas en todos los partidos, para que los juegos tengan mejor consistencia.
Fuera de la cancha, el artista que no se cansa de escuchar es Tupac Shakur, y el emoji que más usa de todos es el del corazón.
No cabe duda de que el búlgaro tendrá muchos fans en las gradas del estadio. ¡Suerte, Grigor!