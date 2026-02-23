Casper Ruud, listo para el Abierto Mexicano de Tenis

Para Casper Ruud, llegar a Acapulco tiene una regla clara: pedir guacamole. En nuestro rapid fire, el noruego confiesa que eso es lo primero que hace al aterrizar y que lo que más disfruta del torneo es el clima y la gente.

De hecho, no duda en decir que este podría ser uno de los torneos más infravalorados del circuito. “Cuando vienes y lo experimentas por ti mismo, Acapulco es increíble. Mientras puedas comer bien y no enfermarte, es perfecto”, asegura.