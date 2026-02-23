Casper Ruud, listo para el Abierto Mexicano de Tenis

Para Casper Ruud, llegar a Acapulco tiene una regla clara: pedir guacamole. En nuestro rapid fire, el noruego confiesa que eso es lo primero que hace al aterrizar y que lo que más disfruta del torneo es el clima y la gente.
De hecho, no duda en decir que este podría ser uno de los torneos más infravalorados del circuito. “Cuando vienes y lo experimentas por ti mismo, Acapulco es increíble. Mientras puedas comer bien y no enfermarte, es perfecto”, asegura.
Al hablar del partido que más ha disfrutado en su carrera, Ruud no elige una victoria, sino una derrota: la final del US Open frente a Carlos Alcaraz. “Aunque perdí, fue un partido muy, muy divertido de jugar”, recuerda, dejando claro que para él la experiencia también cuenta. Si pudiera elegir a cualquier jugador como pareja de dobles, su respuesta es inmediata: Roger Federer. Y cuando se trata de sobrevivir a una fiesta mexicana, apuesta por Alcaraz.
En el lado más casual, Ruud confiesa que hay algo que no disfruta firmar: los zapatos. “Se siente sucio”, admite entre risas, aunque reconoce que lo ha hecho más de una vez porque los fans lo piden.
¿El emoji que más usa? El corazón rojo. En su playlist manda The Weeknd, viaja con tres maletas y, si pudiera sumar una ciudad al tour, elegiría Los Ángeles… o incluso Oslo. Para cerrar, se enfrenta al reto de pronunciar palabras en español como Quetzalcóatl, Popocatépetl y Teotihuacán, confirmando que, dentro y fuera de la cancha, Acapulco siempre deja huella.