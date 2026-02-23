No hay duda que la mejor forma de conocer más sobre un deporte, es a través de la voz de los expertos. ¿Y qué mejor si es del número 4 del mundo? Como cada año en el Abierto Mexicano de Tenis, se celebran las Mextenis Talks, donde jugadores, entrenadores y especialistas se reúnen con aficionados previo al inicio del torneo.
Arranca el Abierto Mexicano de Tenis 2026 con las Mextenis Talks
Aficionados y expertos se reúnen en las Mextenis Talks 2026
Definitivamente, el Abierto Mexicano es mucho más que tenis: se trata de una comunidad, misma que se refuerza con cada una de las actividades que se organizan para acercar el deporte blanco a sus aficionados.
Este año, el protagonista de las Mextenis Talks fue nada más y nada menos que el alemán Alexander Zverev, top 5 del mundo, quien inició su plática expresando su amor por nuestro país. “Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”.
Ante decenas de aficionados, Zverev comparte historias de sus inicios en el tenis, retos que ha tenido que enfrentar durante su carrera, y la lesión reciente que tuvo en París que le impidió jugar durante un rato. “Creo que no todo dura para siempre, me sentí feliz de poder jugar después de no hacerlo en casi un año, regresar no solo es físico sino también mental y he regresado a ser el jugador que prometí”, señaló.
También, algo que quizás muchos aficionados no sabían, es que Sasha vive con diabetes tipo 1 desde niño. “Soy un afortunado. A mi madre le decían que una persona con diabetes no podría ser un atleta. Y ahora, espero que un día un atleta con diabetes pueda ser campeón de un Grand Slam, y que sea yo”, afirmó. “Esta enfermedad no me define. Aprendí a madurar muy joven. No dejen que les digan que no pueden, no dejen que esta enfermedad los defina y los limite. A partir de la lesión en París en 2024 empecé a pensar en mi fundación y enseñar mi experiencia para todas las personas que padecían esta enfermedad”, reconoció.
La Alexander Zverev Foundation es una organización sin fines de lucro creada por el tenista en 2022, enfocada en apoyar a niños con diabetes tipo 1 a nivel mundial. Busca mejorar su calidad de vida dándoles las medicinas necesarias y fomentando un estilo de vida activo y consciente sobre la enfermedad.
La plática concluye contando un poco de su vida fuera de la cancha. Reconoce “amar el tenis, pero no la fama”. Cuando tiene tiempo libre le gusta irse a un lugar tranquilo fuera del foco para “desaparecer”. Además, en su tiempo libre, le gusta jugar golf y pádel.