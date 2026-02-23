Arranca el Abierto Mexicano de Tenis 2026 con las Mextenis Talks

Aficionados y expertos se reúnen en las Mextenis Talks 2026

Definitivamente, el Abierto Mexicano es mucho más que tenis: se trata de una comunidad, misma que se refuerza con cada una de las actividades que se organizan para acercar el deporte blanco a sus aficionados.

Este año, el protagonista de las Mextenis Talks fue nada más y nada menos que el alemán Alexander Zverev, top 5 del mundo, quien inició su plática expresando su amor por nuestro país. “Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”.

Las Mextenis Talks son, sin duda, una de las partes favoritas de los aficionados de todo el torneo. (Jorge Reyes)

Ante decenas de aficionados, Zverev comparte historias de sus inicios en el tenis, retos que ha tenido que enfrentar durante su carrera, y la lesión reciente que tuvo en París que le impidió jugar durante un rato. “Creo que no todo dura para siempre, me sentí feliz de poder jugar después de no hacerlo en casi un año, regresar no solo es físico sino también mental y he regresado a ser el jugador que prometí”, señaló.