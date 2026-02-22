Publicidad

Las curiosidades de Alejandro Davidovich Fokina

Es fan de Bad Bunny, viaja con tres maletas y ama el guacamole; conoce más sobre uno de los tenistas más top del circuito.
dom 22 febrero 2026 12:01 PM
Alejandro Davidovich Fokina
Después de competir en la final del Abierto Mexicano de Tenis 2025, Davidovich Fokina regresa a Acapulco para tratar de conquistar el título este 2026. En una divertida plática, el jugador nos cuenta lo que no sabíamos de él fuera del deporte blanco.

El actual número 15 del ranking ATP llega a Acapulco con una prioridad clara: comer guacamole. No duda cuando le preguntan qué es lo primero que hace al aterrizar en el puerto. Es su platillo favorito y, casi como parte de su ritual previo al torneo, se convierte en la primera parada antes de enfocarse en la competencia.

Sobre el Abierto Mexicano, admite que una de las cosas que más disfruta es la dinámica del calendario. “No hago nada hasta las 5 de la tarde”, dice entre risas, en referencia a las sesiones nocturnas que caracterizan al torneo. Acostumbrado a competir en escenarios de alto nivel —como el Masters 1000 de Montecarlo, donde disputó la final— reconoce que ese partido se mantiene como el que más ha disfrutado en su carrera. En contraste, considera que Indian Wells debería tener todavía mayor reconocimiento dentro del circuito.

Alejandro Davidovich Fokina (Jorge Reyes)

En cuanto a sus compañeros, elegiría a Arthur Fils como pareja de dobles y, si se trata de sobrevivir a una fiesta mexicana, apunta a Carlos Alcaraz —“bebiendo”, aclara— como el más resistente. Fiel a su estilo relajado fuera de la cancha, confiesa que la cosa más extraña que ha firmado fue un ticket de comida, que el emoji que más usa es el corazón y que no cambiaría ninguna regla del tenis “para no meterme en problemas”.

Fuera del tour, su playlist está dominada por Bad Bunny, viaja con tres maletas en cada gira y, si pudiera sumar una nueva sede al calendario ATP, lo tiene claro: Marbella sería su elección.

