Las curiosidades de Alejandro Davidovich Fokina

Después de competir en la final del Abierto Mexicano de Tenis 2025, Davidovich Fokina regresa a Acapulco para tratar de conquistar el título este 2026. En una divertida plática, el jugador nos cuenta lo que no sabíamos de él fuera del deporte blanco.

El actual número 15 del ranking ATP llega a Acapulco con una prioridad clara: comer guacamole. No duda cuando le preguntan qué es lo primero que hace al aterrizar en el puerto. Es su platillo favorito y, casi como parte de su ritual previo al torneo, se convierte en la primera parada antes de enfocarse en la competencia.

