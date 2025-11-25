Publicidad

Actualidad

Explorando la montaña: cómo el snowboard redefine los límites de la aventura

En medio de las montañas de Chillán, tres riders latinoamericanos muestran cómo el snowboard se convierte en una forma de libertad, expresión y búsqueda personal.
mar 25 noviembre 2025 01:03 PM

Entre montañas cubiertas de niebla y paisajes silenciosos, tres riders latinoamericanos se reunieron para explorar algo más que descensos: una manera de vivir el snowboard.

Vans Snowboard llevó su visión Going Further a la cordillera chilena con la nueva colección de botas y ropa diseñada para quienes buscan ir más allá del terreno conocido.

Spiro Razis, leyenda del snowboard chileno; Federico Chiaradio, joven talento argentino; y Tita Ureta, comunicadora y rider chilena, representan distintas facetas del espíritu Off The Wall.

Cada uno, a su manera, encarna el desafío de empujar los límites, fusionando técnica, estilo y creatividad en cada movimiento sobre la nieve. “Going Further no es solo un lema, es una forma de andar”, asegura Federico Chiaradio, miembro del Vans Snowboard Team en Argentina.

La colección presentada combina rendimiento técnico y estilo contemporáneo. La bota Infuse se destaca por su equilibrio entre control y libertad, con un ajuste preciso y materiales que aseguran confort en cualquier terreno.

Por su parte, la Luna Pro pone el foco en la progresión femenina, integrando calidez, soporte y sensibilidad en cada descenso. Complementando la línea, el High Country 3L Outerwear ofrece funcionalidad máxima y diseño minimalista, pensado para soportar condiciones extremas de montaña sin perder estilo.

Más allá del equipo, la propuesta de Vans celebra la cultura del snowboard en Latinoamérica, mostrando cómo el deporte se conecta con la aventura, la creatividad y la comunidad. Los tres riders coinciden en que explorar la montaña es también una manera de conocerse a sí mismos y de superar los propios límites.

Entre la niebla de Chillán y los descensos vertiginosos, la sensación es clara: el snowboard se vive tanto en la técnica como en la libertad de decidir hasta dónde llegar. Y para quienes lo practican, ir más allá es mucho más que un lema; es un estilo de vida.

