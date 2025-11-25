Explorando la montaña: cómo el snowboard redefine los límites de la aventura

Spiro Razis, leyenda del snowboard chileno; Federico Chiaradio, joven talento argentino; y Tita Ureta, comunicadora y rider chilena, representan distintas facetas del espíritu Off The Wall.
Cada uno, a su manera, encarna el desafío de empujar los límites, fusionando técnica, estilo y creatividad en cada movimiento sobre la nieve. “Going Further no es solo un lema, es una forma de andar”, asegura Federico Chiaradio, miembro del Vans Snowboard Team en Argentina.
La colección presentada combina rendimiento técnico y estilo contemporáneo. La bota Infuse se destaca por su equilibrio entre control y libertad, con un ajuste preciso y materiales que aseguran confort en cualquier terreno.
Por su parte, la Luna Pro pone el foco en la progresión femenina, integrando calidez, soporte y sensibilidad en cada descenso. Complementando la línea, el High Country 3L Outerwear ofrece funcionalidad máxima y diseño minimalista, pensado para soportar condiciones extremas de montaña sin perder estilo.