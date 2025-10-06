Jonathan di Pierro revela la trascendencia de la fortaleza mental en el deporte y la vida

Con más de 25 años de trayectoria en el tenis, Jonathan Di Pierro ha hecho lo que muchos buscan y no siempre consiguen: convertir su pasión por el deporte en una filosofía. Exjugador y entrenador con experiencia internacional, ha representado a México en competencias ITF Seniors (alcanzando el ranking mundial #52 en singles y #29 en dobles) y es cuatro veces campeón del Cabo Cup (donde reside actualmente).
A través de su programa Court Master Conditioning, busca optimizar el desempeño físico, técnico y mental de jugadores de todas las edades. Ahora, Di Pierro se prepara para lanzar su libro La mente siempre gana, una guía sobre cómo entrenar la mentalidad del atleta dentro y fuera de la cancha, y aquí te contamos todo lo que nos platicó.