Jonathan di Pierro revela la trascendencia de la fortaleza mental en el deporte y la vida

La segunda parte, "Mapas mentales de los GOATs”, es una inmersión en la mente de las leyendas. Desde grandes del tenis como Andre Agassi y Roger Federer hasta figuras de otros deportes como Kobe Bryant y Muhammad Al, Di Pierro analiza qué hay detrás de sus mentalidades ganadoras y qué pueden aprender de ellos los jugadores (y las personas) que buscan dominar su propio juego.

Finalmente, en “Más allá de la cancha”, el autor reflexiona sobre los pilares que sostienen todo verdadero éxito: la familia, la fe y el propósito porque, como explica, cuando los aplausos se apagan, lo que realmente permanece es la capacidad de seguir jugando la vida con pasión, enfoque y gratitud.

Jonathan es exjugador y ahora se dedica a ser entrenador. (Cortesía )

Para Jonathan, hablar de salud mental en el deporte ya no es opcional, sino una necesidad urgente. Próximamente, compartirá este mensaje en uno de los eventos de raquetas más importantes de Nuevo México, donde será invitado especial junto a leyendas como Andre Agassi, Steffi Graf, los Hermanos Bryan, John Isner, Sam Querrey y CoCo Vandeweghe. Desde ahí, llevará su filosofía a una audiencia internacional que, más allá del tenis, busca entender cómo ganar desde adentro.

Su obra, La mente siempre gana, estará disponible muy pronto en Amazon como una invitación abierta a todos aquellos que quieren entrenar no solo su juego, sino también su mente.