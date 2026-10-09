Ex príncipe Andrés es indemnizado tras ser desalojado de su casa por escándalo de Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fue expulsado el año pasado de la residencia Royal Lodge por su hermano el rey Carlos III y se trasladó a una propiedad privada del monarca en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Vivía en esa mansión, de 30 habitaciones, desde 2003 con su exesposa, Sarah Ferguson. Había firmado un contrato de arrendamiento de 75 años y no pagaba alquiler.

"El anterior inquilino desocupó el lugar y pagó 1,8 millones de libras en reparaciones" tras su marcha, indicó el Crown Estate, la entidad que administra el patrimonio inmobiliario y territorial de la Corona, en un comunicado.

En cuanto a la indemnización de 302.000 libras (400.000 dólares), "el inquilino tenía derecho a una indemnización si el contrato se rescindía en los primeros 25 años", en virtud de una cláusula introducida "para reflejar las importantes obras de renovación (unos 7,5 millones de libras) emprendidas al inicio del arrendamiento", precisó el Crown Estate.

El organismo británico de fiscalización de cuentas, la Oficina Nacional de Auditoría, también había señalado este verano que el expríncipe había subarrendado durante años cabañas en esta residencia real.