El cuerpo del rey Harald V de Noruega reposa en un sarcófago de piedra de color verde grisáceo que tiene forma de barco y una característica poco habitual: el olivino con el que fue construido puede absorber y fijar bióxido de carbono.
Ambientalista de corazón: El sarcófago del rey Harald V de Noruega está hecho de piedra y absorbe bióxido de carbono
La Casa Real Noruega mostró por primera vez el sarcófago el 18 de septiembre, nueve días después del funeral de Estado del monarca, quien murió el 28 de agosto a los 89 años. Harald V ocupó el trono desde 1991 y fue sepultado en una ceremonia privada en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, en Oslo.
El sarcófago de Harald V tiene forma de barco
El diseño fue concebido por el despacho noruego Snøhetta, bajo la dirección del arquitecto Kjetil Trædal Thorsen, y responde a uno de los aspectos más conocidos de la vida de Harald: su relación con el mar.
La estructura tiene el fondo redondeado y recuerda a una embarcación. La Casa Real explicó que la imagen también remite a las antiguas sepulturas en barcos de la tradición nórdica, en las que una nave acompañaba simbólicamente al fallecido en su último viaje.
Harald incluso hizo bromas sobre el sarcófago cuando todavía estaba vivo. Al referirse al proyecto, comentó que esperaba que estuviera bien acolchado para hacer más cómoda la estancia y señaló, con humor, que permanecerían allí durante mucho tiempo.
El proyecto comenzó en 2024 y fue concebido como un sarcófago doble para Harald y la reina Sonja, por lo que también será el futuro lugar de descanso de la viuda del monarca. El gobierno noruego destinó 20 millones de coronas noruegas al proyecto, una cantidad equivalente a alrededor de 2 millones de dólares.
¿Por qué eligieron olivino para el sarcófago de Harald V?
El material principal del sarcófago de Harald V es olivino procedente de Sunnmøre, en el oeste de Noruega. Se trata de una roca formada en las profundidades de la Tierra que llegó a la superficie por los procesos tectónicos que también contribuyeron a formar el paisaje montañoso del país hace unos 400 millones de años.
La elección tiene además un trasfondo ambiental. La Casa Real señaló que el olivino puede captar y fijar CO₂ mediante un proceso natural de meteorización.
Investigaciones de la Universidad de Copenhague explican que, al interactuar con agua y aire, el mineral libera magnesio que puede reaccionar con el CO₂ y convertirlo en minerales de carbonato estables.
El Palacio presentó esta propiedad como un símbolo de la preocupación de Harald y Sonja por la naturaleza y por las generaciones futuras.
La elección también conecta el proyecto con la relación de ambos con el entorno natural de Noruega. Sonja, en particular, es conocida por su interés en las actividades al aire libre y por sus recorridos por distintas regiones del país.
Una tumba diseñada para Harald y la reina Sonja
Aunque actualmente el sarcófago contiene los restos de Harald V, fue construido para dos personas. La reina Sonja, su esposa desde 1968, será sepultada allí cuando muera.
El diseño incorpora distintos elementos vinculados con la monarquía noruega. En la tapa aparecen representaciones de la corona, el cetro, el orbe y la espada real, mientras que en uno de los extremos se encuentra el escudo de armas de la Corona.
Las letras del nombre y la identificación del monarca fueron realizadas en latón, bañadas en oro y parcialmente incrustadas en la superficie de la piedra.
También se utilizaron pequeñas piezas de peridoto, la variedad de calidad gema del olivino, para algunos de los elementos decorativos.
El proyecto reunió a arquitectos, escultores, canteros, orfebres y otros especialistas noruegos. El sarcófago está compuesto por diez piezas de piedra y fue reforzado internamente con acero.
¿Dónde está enterrado el rey Harald V?
El sarcófago se encuentra en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, uno de los sitios históricos más importantes de Oslo. El castillo se remonta a finales del siglo XIII y con el tiempo se convirtió en una fortaleza y residencia real.
El mausoleo funciona como lugar de descanso de los miembros de la Casa Real desde la independencia de Noruega en 1905. Con la llegada del sarcófago de Harald, ahora existen tres sarcófagos dobles en la capilla funeraria.
En el centro se encuentra el sarcófago blanco de mármol de Fauske que contiene los restos del rey Haakon VII y la reina Maud.
Haakon VII fue el primer monarca de la actual dinastía noruega y llegó al trono en 1905, después de la disolución de la unión entre Noruega y Suecia.
A un costado está el sarcófago de bronce patinado en verde oscuro donde reposan el rey Olav V, padre de Harald, y la princesa heredera Märtha. Olav V murió en 1991 y fue sepultado en el mismo mausoleo.