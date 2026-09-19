Ambientalista de corazón: El sarcófago del rey Harald V de Noruega está hecho de piedra y absorbe bióxido de carbono

La Casa Real Noruega mostró por primera vez el sarcófago el 18 de septiembre, nueve días después del funeral de Estado del monarca, quien murió el 28 de agosto a los 89 años. Harald V ocupó el trono desde 1991 y fue sepultado en una ceremonia privada en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, en Oslo.

El sarcófago de Harald V tiene forma de barco

El diseño fue concebido por el despacho noruego Snøhetta, bajo la dirección del arquitecto Kjetil Trædal Thorsen, y responde a uno de los aspectos más conocidos de la vida de Harald: su relación con el mar.



Ambientalista hasta el final: el sarcófago en el que descansa el cuerpo del rey Harald V de Noruega absorbe bióxido de carbono (OLE BERG-RUSTEN/AFP)

La estructura tiene el fondo redondeado y recuerda a una embarcación. La Casa Real explicó que la imagen también remite a las antiguas sepulturas en barcos de la tradición nórdica, en las que una nave acompañaba simbólicamente al fallecido en su último viaje.

Harald incluso hizo bromas sobre el sarcófago cuando todavía estaba vivo. Al referirse al proyecto, comentó que esperaba que estuviera bien acolchado para hacer más cómoda la estancia y señaló, con humor, que permanecerían allí durante mucho tiempo.



Harald V de Noruega (Handout/Getty Images)

El proyecto comenzó en 2024 y fue concebido como un sarcófago doble para Harald y la reina Sonja, por lo que también será el futuro lugar de descanso de la viuda del monarca. El gobierno noruego destinó 20 millones de coronas noruegas al proyecto, una cantidad equivalente a alrededor de 2 millones de dólares.