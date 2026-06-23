Nicolás de Dinamarca habla tras perder su título de príncipe por decisión de la reina Margarita

La decisión de Margarita II que cambió el destino de sus nietos

Entre ellos estaba Nicolás de Dinamarca, el nieto mayor de la soberana, quien hasta entonces había sido uno de los miembros más populares de la realeza danesa.

Tres años después, el ahora conde Nicolás de Monpezat decidió hablar públicamente sobre aquel episodio en la docuserie Nikolai, estrenada en la cadena pública danesa TV2Y, y sus palabras dejan claro que, aunque ha seguido adelante con una exitosa carrera como modelo y empresario, la decisión sigue siendo una herida sensible.

"Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable, por supuesto", confesó el nieto de la reina Margarita.

"Como todo en la vida, intento sacar provecho de las cosas y verlas desde una perspectiva positiva. Ahora estoy en proceso de encontrar mi propio camino en la vida, con el rol y las circunstancias que tengo", agregó.

Cuando la entonces reina Margarita II le quitó los títulos de príncipe y princesa a los hijos del príncipe Joaquín, argumentó que buscaba modernizar la monarquía y permitirles construir una vida con mayor libertad. Sin embargo, la medida provocó tensiones familiares y sorprendió incluso a los afectados.

Expríncipe Nikolai, nieto de la reina Margarita de Dinamarca. (Instagram)

Nicolás, quien llegó a describir la situación como una especie de “exilio”, admite que no tuvo voz en una decisión que redefinió su identidad. Aun así, asegura que ha preferido enfocarse en las oportunidades que se abrieron a partir de entonces.

“Estoy encontrando mi propio camino en la vida con las circunstancias y el papel que tengo ahora”, explica en la serie.