En 2022, una decisión de la reina Margarita II de Dinamarca sacudió a la familia real y provocó una tormenta mediática. La monarca anunció que los cuatro hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín, dejarían de ser príncipes y princesas a partir del 1 de enero de 2023.
Nicolás de Dinamarca habla tras perder su título de príncipe por decisión de la reina Margarita
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Entre ellos estaba Nicolás de Dinamarca, el nieto mayor de la soberana, quien hasta entonces había sido uno de los miembros más populares de la realeza danesa.
Tres años después, el ahora conde Nicolás de Monpezat decidió hablar públicamente sobre aquel episodio en la docuserie Nikolai, estrenada en la cadena pública danesa TV2Y, y sus palabras dejan claro que, aunque ha seguido adelante con una exitosa carrera como modelo y empresario, la decisión sigue siendo una herida sensible.
"Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable, por supuesto", confesó el nieto de la reina Margarita.
"Como todo en la vida, intento sacar provecho de las cosas y verlas desde una perspectiva positiva. Ahora estoy en proceso de encontrar mi propio camino en la vida, con el rol y las circunstancias que tengo", agregó.
Cuando la entonces reina Margarita II le quitó los títulos de príncipe y princesa a los hijos del príncipe Joaquín, argumentó que buscaba modernizar la monarquía y permitirles construir una vida con mayor libertad. Sin embargo, la medida provocó tensiones familiares y sorprendió incluso a los afectados.
Nicolás, quien llegó a describir la situación como una especie de “exilio”, admite que no tuvo voz en una decisión que redefinió su identidad. Aun así, asegura que ha preferido enfocarse en las oportunidades que se abrieron a partir de entonces.
“Estoy encontrando mi propio camino en la vida con las circunstancias y el papel que tengo ahora”, explica en la serie.
Del palacio a las pasarelas: la nueva vida del expríncipe Nicolás
Lejos de las obligaciones reales, Nicolás de Monpezat ha construido una carrera propia. Debutó como modelo en 2018 para Burberry y más tarde trabajó con firmas como Dior. En años recientes también terminó una maestría en Administración y Negocios y este año debutó como actor en la película sueca Doktor Glas.
Aunque ya no es príncipe, insiste en que siempre representará a Dinamarca y a los valores con los que creció. La distancia con la institución no significa un rompimiento total: en 2025, el rey Federico X condecoró tanto a Nicolás como a su hermano Félix con la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, un gesto interpretado como una señal de reconciliación dentro de la familia.
A sus 26 años, el hombre que alguna vez fue uno de los príncipes más prometedores de Europa parece decidido a escribir su propia historia. Una en la que el apellido real sigue presente, pero ya no define quién es.