Príncipe heredero de Noruega preocupado por la salud de Mette-Marit, asegura que empeoró

"La princesa heredera está gravemente enferma y considero que su estado se empeoró sensiblemente en los últimos tiempos", declaró el príncipe Haakon durante una rueda de prensa.

"Estoy preocupado por su salud. Utiliza oxígeno a diario, y eso la ayuda un poco, pero evidentemente no es una solución totalmente satisfactoria", añadió el príncipe, de 52 años.

Su esposa, Mette Marit, fue diagnosticada en 2018 con una rara forma de fibrosis pulmonar, una enfermedad que provoca dificultades respiratorias y que la obligó en varias ocasiones a tomar baja médica o reducir su agenda oficial.

Familia Real de Noruega (Getty Images)

En sus últimas apariciones públicas, la princesa, también de 52 años, llevaba un equipo de asistencia respiratoria con cánulas nasales conectadas a un aparato de oxígeno.

La casa real había anunciado en diciembre que podría verse pronto obligada a someterse a un delicado trasplante.