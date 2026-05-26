Mientras el mundo observaba las alfombras rojas y los flashes del Festival de Cannes, otras historias que también capturan la atención suelen desarrollarse lejos del espectáculo mediático. En la Riviera Francesa, la verdadera exclusividad ocurre entre terrazas privadas, cenas reservadas para unos cuantos y hoteles donde se reúne la élite internacional.
Y justamente en uno de esos lugares ocurrió un encuentro que hoy mantiene en alerta a la prensa social europea: el de la princesa Tatiana de Grecia y el empresario mexicano Elías Sacal.
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La princesa Tatiana de Grecia y el mexicano Elías Sacal, ¿romance en puerta?
Tatiana Blatnik, quien aún aparece en páginas oficiales de la familia real helena como princesa Tatiana de Grecia, fue vista junto al empresario mexicano Elías Sacal en el emblemático Hotel du Cap-Eden-Roc de Antibes, uno de los refugios favoritos de celebridades, aristócratas y magnates durante la temporada de Cannes.
Las imágenes, obtenidas por fotógrafos, muestran a Tatiana, de 45 años, y a Sacal, de 60, en un paseo por los jardines del exclusivo recinto y caminando cerca del mar con absoluta naturalidad. Pero más allá de las fotografías, lo que realmente desató especulaciones fue la evidente complicidad entre ambos: miradas cercanas, abrazos espontáneos y una comodidad que muchos interpretan como algo más que una amistad.
La aparición resulta especialmente significativa porque es la primera vez que Tatiana es vista públicamente acompañada desde el anuncio oficial de su separación del príncipe Nicolás de Grecia, comunicado que se dio a conocer en abril de 2024.
A pesar del divorcio, Tatiana nunca se distanció de la familia real griega. De hecho, semanas después de hacerse pública la ruptura, continuó apareciendo junto a la reina Ana María y otros miembros de la familia, demostrando que los lazos afectivos permanecían intactos.
Lejos de abandonar Grecia tras el fin de su matrimonio, Tatiana decidió continuar viviendo en Atenas, ciudad donde construyó una nueva etapa personal. Aunque mantiene frecuentes viajes a Inglaterra y Suiza, donde vive parte de su entorno familiar. Hoy, su vida parece haberse estabilizado nuevamente.
Ahora, dos años después de aquel mediático divorcio, vuelve a mostrarse relajada, sonriente y acompañada de una figura que no ha pasado desapercibida en los círculos sociales internacionales.
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La historia de Elías Sacal
Originario de Ciudad de México, pertenece a una reconocida familia de ascendencia judía. Hijo de Sofía y Marcos Sacal Aspani, y el mayor de cinco hermanos, asumió importantes responsabilidades familiares tras la muerte de su padre, consolidándose con el tiempo como uno de los empresarios más reservados e influyentes del sector inmobiliario mexicano.
Aunque inició su trayectoria en la industria textil, fue el desarrollo inmobiliario el que terminó posicionándolo dentro de las grandes fortunas del país. A través de sus compañías ha participado en la construcción de centros comerciales, complejos residenciales y hoteles de lujo en distintas ciudades de México.
Su vida se divide entre México, Nueva York y algunos de los destinos más exclusivos de Europa, como Mónaco, Saint-Tropez y la Costa Azul francesa.
Entre sus pasatiempos está la tauromaquia y coleccionar arte además de viajar en su yate “Sofía”, bautizado así en honor a su madre e hija, quienes comparten el mismo nombre. Es colaborador de Unicef y otras organizaciones de ayuda.
En cuanto a su vida sentimental, Elías ha estado casado en dos ocasiones, su primera esposa fue Ruth Cohen, madre de sus dos hijos, Marcos y Sofía.
Anteriormente fue relacionado con figuras conocidas del mundo del entretenimiento y la alta sociedad, entre ellas Mar Flores, Adela Micha y Rebecca de Alba.
Hoy, las imágenes captadas en Cannes han abierto la puerta a nuevas especulaciones. Y aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su relación, todo indica que Tatiana Blatnik y Elías Sacal podrían estar escribiendo juntos un nuevo capítulo personal.