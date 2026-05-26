La princesa Tatiana de Grecia y el mexicano Elías Sacal, ¿romance en puerta?

Tatiana Blatnik, quien aún aparece en páginas oficiales de la familia real helena como princesa Tatiana de Grecia, fue vista junto al empresario mexicano Elías Sacal en el emblemático Hotel du Cap-Eden-Roc de Antibes, uno de los refugios favoritos de celebridades, aristócratas y magnates durante la temporada de Cannes.

Las imágenes, obtenidas por fotógrafos, muestran a Tatiana, de 45 años, y a Sacal, de 60, en un paseo por los jardines del exclusivo recinto y caminando cerca del mar con absoluta naturalidad. Pero más allá de las fotografías, lo que realmente desató especulaciones fue la evidente complicidad entre ambos: miradas cercanas, abrazos espontáneos y una comodidad que muchos interpretan como algo más que una amistad.

Elías Sacal y Tatiana Blatnik (Getty Images)

La aparición resulta especialmente significativa porque es la primera vez que Tatiana es vista públicamente acompañada desde el anuncio oficial de su separación del príncipe Nicolás de Grecia, comunicado que se dio a conocer en abril de 2024.

A pesar del divorcio, Tatiana nunca se distanció de la familia real griega. De hecho, semanas después de hacerse pública la ruptura, continuó apareciendo junto a la reina Ana María y otros miembros de la familia, demostrando que los lazos afectivos permanecían intactos.

Lejos de abandonar Grecia tras el fin de su matrimonio, Tatiana decidió continuar viviendo en Atenas, ciudad donde construyó una nueva etapa personal. Aunque mantiene frecuentes viajes a Inglaterra y Suiza, donde vive parte de su entorno familiar. Hoy, su vida parece haberse estabilizado nuevamente.

Ahora, dos años después de aquel mediático divorcio, vuelve a mostrarse relajada, sonriente y acompañada de una figura que no ha pasado desapercibida en los círculos sociales internacionales.