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Realeza

El rey Carlos rinde homenaje a Isabel II en el centenario de su nacimiento

El rey Carlos III encabezó un homenaje especial para recordar el legado de su madre, en una fecha histórica que marca el centenario del nacimiento de la reina Isabel II.
mar 21 abril 2026 08:24 AM
Queen Elizabeth II Platinum Jubilee 2022 - Platinum Pageant
El entonces príncipe Carlos y la reina Isabel II. (Getty Images)
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El rey Carlos rinde homenaje a Isabel II en el centenario de su nacimiento

La reina, que murió en septiembre de 2022 a los 96 años tras siete décadas de reinado, "se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo al que servía", dijo el soberano británico, de 77 años.

"Sospecho que muchos aspectos de la época en la que vivimos la habrían perturbado profundamente, pero me reconforta su creencia de que el bien siempre triunfará y de que un amanecer más radiante nunca está lejos en el horizonte", añadió.

"Como dijo la joven princesa Isabel en su primera transmisión pública, con solo 14 años, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para 'hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz'", agregó, al explicar que compartía "de todo corazón" esa convicción.

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El monumento para conmemorar a la reina Isabel en el centenario de su nacimiento

Este homenaje del rey Carlos a su madre, nacida el 21 de abril de 1926, acompaña la presentación de un monumento conmemorativo que incluirá una estatua de bronce que la representa de joven.

La efigie, que alcanza más de siete metros de altura con su pedestal y está inspirada en un retrato que le hizo en 1954 el pintor italiano Pietro Annigoni, se ubicará en la entrada del memorial en el parque real de St. James, cerca del Palacio de Buckingham en Londres.

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El rey Carlos y la reina Camila observando la escultura a escala de la reina Isabel II. (AFP)

Una figura más pequeña representará al príncipe Felipe, su esposo, en uniforme de la Marina.

Diseñado por el famoso arquitecto británico Norman Foster, el monumento conmemorativo incluirá una serie de jardines a lo largo del parque, así como un puente transparente que evoca la tiara que Isabel lució en su boda.

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Isabel II Rey Carlos III

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abril 2026

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