El rey Carlos rinde homenaje a Isabel II en el centenario de su nacimiento

La reina, que murió en septiembre de 2022 a los 96 años tras siete décadas de reinado, "se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo al que servía", dijo el soberano británico, de 77 años.

"Sospecho que muchos aspectos de la época en la que vivimos la habrían perturbado profundamente, pero me reconforta su creencia de que el bien siempre triunfará y de que un amanecer más radiante nunca está lejos en el horizonte", añadió.

“God bless you, darling Mama; you remain forever in our hearts and prayers.”



A special tribute from His Majesty The King on what would have been Queen Elizabeth II’s 100th birthday.



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"Como dijo la joven princesa Isabel en su primera transmisión pública, con solo 14 años, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para 'hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz'", agregó, al explicar que compartía "de todo corazón" esa convicción.

