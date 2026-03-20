Abogados de Marius Borg Høiby piden la absolución por casos de violación

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby debe responder por 40 cargos, entre ellos la violación de cuatro mujeres entre 2018 y 2024 y actos de violencia contra exparejas.

El miércoles, la fiscalía había solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven de 29 años, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.

Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit e hijastro del príncipe Haakon de Noruega (Ian Gavan/Getty Images for Tempus Magazine)

En el último día de un juicio que durante siete semanas ha captado la atención de los medios, el abogado Petar Sekulic afirmó en su alegato final que su cliente pudo haber actuado de manera "antipática", pero que sus actos no eran necesariamente castigables.

Las supuestas violaciones se habrían cometido tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby había consumido alcohol y estupefacientes, y al término de relaciones sexuales consentidas con las presuntas víctimas.

La cuestión central para los jueces será determinar si algunos actos sexuales tuvieron lugar mientras las mujeres estaban dormidas y, por lo tanto, no estaban en condiciones de oponerse.

