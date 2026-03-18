Fiscalía pide más de siete años de cárcel para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

Las acusaciones contra Marius Borg Høiby

Las cuatro presuntas víctimas de agresiones sexuales no se dieron cuenta de que habían sido víctimas de violación hasta más tarde, cuando la policía les mostró las imágenes y les explicó su carácter potencialmente delictivo.

Las presuntas violaciones se habrían cometido todas tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby habría consumido alcohol y estupefacientes, y después de relaciones sexuales consentidas.

Una de esas violaciones habría tenido lugar en el sótano de la residencia del príncipe Haakon y de la princesa Mette-Marit mientras la pareja se encontraba en casa.

Princesa Mette-Marit, príncipe Haakon, princesa Ingrid Alexandra, Marius Borg Hoiby y príncipe Sverre Magnus. (Getty Images)

En su alegato, el fiscal Henriksbø describió a Høiby como alguien "que se cree con derecho a todo" y poco preocupado por consultar a sus parejas sexuales "cuando ellas se han quedado dormidas mientras él quiere más".

En el proceso, Høiby afirmó que todas las relaciones sexuales fueron consentidas y que no tenía la costumbre de mantener relaciones con personas dormidas.

En cuanto a las agresiones que habría infligido a mujeres, el fiscal lo describió como un hombre "presa de arrebatos de ira, celoso y que, sobre todo cuando está bajo los efectos (de sustancias), puede perder el control".

"Puede perder el control, gritar, lanzar teléfonos, incluso cuchillos, dar puñetazos en las paredes. Y hemos oído hablar de estrangulamientos, golpes y escupitajos", relató el fiscal.

Marius Borg Høiby, el hijo que la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (AFP)

"Marius Borg Høiby no es un monstruo. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos seres humanos, con cosas buenas y malas. No debe ser juzgado por quién es, sino por lo que ha hecho", reforzó.

El viernes, el hijo de la princesa rompió a llorar al evocar la "presión mediática" que, según él, lo ha "borrado como persona".

"Ya no soy Marius; soy un monstruo. Me he convertido en el blanco del odio de toda Noruega", lamentó.

Høiby también es acusado de haber transportado 3,5 kg de marihuana, amenazas, ruptura de prohibiciones de contacto, daños a la propiedad, vulneración de la intimidad de la vida privada e infracciones de tránsito.

El joven alto, rubio y con barbilla incipiente pasó gran parte del juicio sin moverse de su asiento, dibujando, masticando chicle o consumiendo tabaco de mascar.

Tras la fiscalía, les tocará hablar a los representantes de las denunciantes, y luego la última palabra la tendrá la defensa, el jueves. No se espera el veredicto hasta dentro de varias semanas, o incluso meses.

