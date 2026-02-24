Camila se reúne con Gisèle Pelicot, víctima de violencia sexual, en pleno escándalo del príncipe Andrés

La reina Camila respalda a Gisèle Pelicot, víctima de abuso sexual

La reina Camila tuvo un encuentro con Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuya historia ha conmocionado a Europa y se ha convertido en símbolo internacional contra la violencia sexual.

Gisèle Pelicot denunció públicamente haber sido drogada durante años por su exmarido, Dominique Pelicot, quien la mantenía sedada mientras facilitaba que otros hombres ejercieran agresiones sexuales en su contra en su propia casa.

La víctima renunció al anonimato con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia sexual y la responsabilidad de los agresores. “Estudié en París hace 60 años y ya casi he olvidado todo mi francés”, bromeó la reina consorte durante su encuentro con Gisèle Pelicot.

Reina Camilla y Gisèle Pelicot (Getty Images)

La conversación entre ellas tomó un tono más emotivo. Camila expresó su admiración por la fortaleza y valentía de Pelicot, cuya historia quedó plasmada en el libro Un himno a la vida. Mi historia, recientemente publicado en España.

“No podía dejar de leerlo. Pensaba que, después de conocer a tantas supervivientes de agresión sexual, nada me impactaría ya, pero me quedé… sin palabras”, confesó Camila visiblemente conmovida.