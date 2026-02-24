Camila se reúne con Gisèle Pelicot, víctima de violencia sexual, en pleno escándalo del príncipe Andrés

En medio de la detención y posterior liberación del expríncipe Andrés , quien fue arrestado bajo sospechas "de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" en relación con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, poco a poco los miembros de la familia real británica continúan con sus compromisos.
La reina Camila tuvo un encuentro con Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuya historia ha conmocionado a Europa y se ha convertido en símbolo internacional contra la violencia sexual.
Gisèle Pelicot denunció públicamente haber sido drogada durante años por su exmarido, Dominique Pelicot, quien la mantenía sedada mientras facilitaba que otros hombres ejercieran agresiones sexuales en su contra en su propia casa.
La víctima renunció al anonimato con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia sexual y la responsabilidad de los agresores. “Estudié en París hace 60 años y ya casi he olvidado todo mi francés”, bromeó la reina consorte durante su encuentro con Gisèle Pelicot.
La conversación entre ellas tomó un tono más emotivo. Camila expresó su admiración por la fortaleza y valentía de Pelicot, cuya historia quedó plasmada en el libro Un himno a la vida. Mi historia, recientemente publicado en España.
“No podía dejar de leerlo. Pensaba que, después de conocer a tantas supervivientes de agresión sexual, nada me impactaría ya, pero me quedé… sin palabras”, confesó Camila visiblemente conmovida.
La relación entre la reina Camila y Gisèle Pelicot no es reciente. Hace un año, la monarca ya se había mostrado profundamente conmovida por su historia, a quien incluso le envió una carta personal de apoyo.
“No me lo esperaba en absoluto. Me conmovió recibir una misiva de la reina, porque aunque mis palabras tocaron al mundo entero, no imaginé que llegaran hasta la Corte de Inglaterra”, declaró Pelicot a la BBC.
Ahora que tuvieron la oportunidad de conocerse, Gisèle aprovechó para explicarle a la reina en persona cómo el amplio apoyo público le había dado una "fuerza increíble" para superar esta dura experiencia.
El Palacio de Buckingham informó que la reina Camila recibió a Gisèle Pelicot en un encuentro privado y cercano, en el que expresó su profunda admiración por el valor, la dignidad y la fortaleza con las que decidió compartir su historia y renunciar al anonimato durante el mayor juicio por violación realizado en Francia.
Durante la reunión, la reina destacó la importancia de visibilizar la violencia sexual y reconoció el impacto de las memorias publicadas por Pelicot, reafirmando además su compromiso de décadas en la defensa y apoyo a víctimas de abuso sexual y violencia doméstica.
El encuentro fue interpretado como un gesto institucional de apoyo a las víctimas y una manera de reforzar el compromiso social de la Corona en un momento sensible para la imagen pública de la monarquía británica tras las acusaciones que enfrenta el expríncipe Andrés relacionadas con el caso Epstein.