Realeza

Golpe final para el ex príncipe Andrés: pierde su último rango militar tras el escándalo de Jeffrey Epstein

El retiro de su título militar marca la caída definitiva del ex príncipe Andrés dentro de la monarquía británica tras el escándalo de Jeffrey Epstein.
lun 03 noviembre 2025 11:06 AM
principe-andres-pierde-su-ultimo-rango-militar.jpg
El ex príncipe Andrés pierde su último rango militar tras el escándalo de Jeffrey Epstein. (Getty Images)
El ex príncipe Andrés pierde su último rango militar tras el escándalo de Jeffrey Epstein

Andrés ya había sido despojado en 2022 por su mamá, la fallecida reina Isabel II, de sus títulos militares honoríficos tras ser demandado por Virginia Giuffre, principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El jueves pasado, el rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de la indignación en Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.

Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas
¿Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas? (Pool/Getty Images)

"Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (…) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee", declaró el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Healey aseguró que el gobierno también se guiaría por la opinión del rey sobre si Andrés debe perder sus medallas militares.

El expríncipe siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía solo 17 años.

Donald Trump expresa “pena” por la familia real británica ante el caso del ex príncipe Andrés

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo sentir "pena" por la familia real británica, tras ser consultado sobre la situación del expríncipe Andrés.

"Es una cosa terrible lo que le ocurrió a la familia" real, dijo Trump al responder a un periodista de la AFP a bordo del Air Force One sobre el asunto.

Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido
Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

“Quiero decir, es algo terrible lo que le ha pasado a la familia. Ha sido una situación trágica, y es una lástima”, dijo Trump. “Quiero decir, me siento mal por la familia”, señaló.

Príncipe Andrés

