El ABC de la 'Ley Antimemes': Todo lo que tienes que saber sobre esta reforma

¿Quién propone la “Ley Antimemes” y por qué?

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 29 de mayo de 2026 y turnada al Congreso para su análisis.

El proyecto forma parte de un paquete de reformas relacionado con la protección de derechos de autor y propiedad industrial, así como con el combate a la piratería y la falsificación.

El gobierno sostiene que la legislación vigente necesita actualizarse ante delitos que utilizan herramientas digitales para suplantar instituciones, distribuir contenidos protegidos o comercializar productos falsificados.

Claudia Sheinbaum impulsó la llamada 'Ley Antimemes' para prevenir el uso de imágenes institucionales con fines comerciales y de engaño (Moisés Pablo Nava / CUARTOSCURO)

Durante la discusión en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, defendió la reforma y señaló que el artículo 403 Bis busca impedir que una persona utilice la identidad de una institución pública para engañar a ciudadanos y cometer un delito.

La presidenta también rechazó que la reforma tenga como objetivo sancionar memes o críticas al Gobierno. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el propósito del artículo es perseguir casos de suplantación institucional utilizados para cometer fraudes.

En el Senado, la reforma obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra en lo general. Los votos favorables correspondieron principalmente a las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

Entre los principales defensores de la reforma estuvieron los senadores Javier Corral y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quienes sostuvieron que el artículo 403 Bis no sanciona la crítica, la sátira o la parodia, sino el uso de elementos oficiales dentro de esquemas destinados a engañar y cometer ilícitos.

La posición del Gobierno federal también es que la reforma busca combatir la suplantación de instituciones públicas, el fraude digital, la piratería y la falsificación, y no limitar la libertad de expresión.