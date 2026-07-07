Beatriz Gutiérrez visita la casa de los Ealy tras la polémica por supuesta entrevista de Monsiváis que menciona a AMLO

Beatriz Gutiérrez Muller se reúne con María Teresa Ealy tras polémica por supuesta entrevista a Carlos Monsiváis

El encuentro entre la esposa de Andrés Manuel López Obrador y la diputada federal la salió a la luz por una publicación de la propia María Teresa Ealy, hija de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración, quien compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Gutiérrez Müller.

En el mensaje, agradeció su visita y escribió: “Las mujeres más grandes no son las que buscan brillar solas, sino las que abren camino para que otras también lo hagan. Gracias por tu visita, querida Beatriz. Gracias por compartir, acompañar e inspirar con el ejemplo. Cuando una mujer tiende la mano a otra, avanzamos todas”.

Beatriz Gutiérrez Muller y María Teresa Ealy (Instagram / María Teresa Ealy)

La imagen apareció pocos días después de que la diputada intentó deslindarse públicamente de la publicación de El Universal atribuida a Monsiváis.

En un mensaje difundido en redes sociales, la diputada aseguró que no escribió, compartió ni respaldó ese contenido y subrayó que no participa en las decisiones editoriales del periódico ni de ningún otro medio de comunicación.