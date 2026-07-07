Beatriz Gutiérrez Müller visitó la residencia de la familia Ealy tras la polémica que enfrentó a El Universal con la familia de Carlos Monsiváis y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador por la difusión de una entrevista supuestamente hecha al fallecido escritor y cuya autenticidad no pudo acreditarse.
Beatriz Gutiérrez visita la casa de los Ealy tras la polémica por supuesta entrevista de Monsiváis que menciona a AMLO
Beatriz Gutiérrez Muller se reúne con María Teresa Ealy tras polémica por supuesta entrevista a Carlos Monsiváis
El encuentro entre la esposa de Andrés Manuel López Obrador y la diputada federal la salió a la luz por una publicación de la propia María Teresa Ealy, hija de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración, quien compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Gutiérrez Müller.
En el mensaje, agradeció su visita y escribió: “Las mujeres más grandes no son las que buscan brillar solas, sino las que abren camino para que otras también lo hagan. Gracias por tu visita, querida Beatriz. Gracias por compartir, acompañar e inspirar con el ejemplo. Cuando una mujer tiende la mano a otra, avanzamos todas”.
La imagen apareció pocos días después de que la diputada intentó deslindarse públicamente de la publicación de El Universal atribuida a Monsiváis.
En un mensaje difundido en redes sociales, la diputada aseguró que no escribió, compartió ni respaldó ese contenido y subrayó que no participa en las decisiones editoriales del periódico ni de ningún otro medio de comunicación.
La polémica entrevista donde Carlos Monsiváis habló de una relación personal con López Obrador que no pudo ser verificada
La polémica comenzó cuando El Universal publicó una supuesta entrevista de archivo en la que Carlos Monsiváis realizaba afirmaciones sobre López Obrador, entre ellas una referencia a una presunta relación personal con el político tabasqueño que habría tenido lugar hace años.
"Pasé deliciosas y divertidas noches con él; López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera”, mencionaba el texto que fue eliminado de la plataforma digital del periódico.
El texto se viralizó rápidamente, pero la familia del escritor rechazó su autenticidad y sostuvo que las declaraciones no correspondían ni a su pensamiento ni a su estilo literario. También afirmó que varios hechos narrados eran cronológicamente imposibles.
Tras la reclamación de los familiares, el periódico informó que no logró corroborar el origen del material ni obtener la grabación original que respaldara la entrevista.
Como consecuencia, retiró la publicación firmada por Edmundo Cázares, ofreció una disculpa pública a la familia de Monsiváis y posteriormente extendió esa disculpa a López Obrador, al reconocer que la información difundida no pudo sostenerse con evidencia documental. El diario también anunció una revisión de sus protocolos internos de verificación.
Reacciones a la supuesta entrevista de Carlos Monsiváis que dejaba mal parado a AMLO
El caso provocó una reacción política. Legisladores de Morena exigieron una disculpa pública para el expresidente y calificaron la publicación como un hecho grave para la credibilidad del medio.
La presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció la rectificación realizada por el periódico, mientras Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente, pidió que el episodio sirviera para poner fin a la controversia.
La visita de Gutiérrez Müller a la casa de la familia Ealy se dio en este contexto. Sin embargo, ni ella ni la diputada María Teresa Ealy informó el motivo del encuentro ni confirmó si la conversación abordó la crisis derivada de la publicación. Hasta ahora tampoco existe un posicionamiento de El Universal o de la familia Ealy sobre el motivo de esa reunión.