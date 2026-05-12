Josefina Vázquez Mota: ante el dolor crónico, abraza la vida y comparte sus vivencias en el libro '¡Es lo que hay!'

Síndrome de Sudeck, la enfermedad que padece Josefina Vázquez Mota y que produce dolor crónico

Ya en 2022, tras meses en el hospital sin que los médicos pudieran dar con la causa de su dolor, la política y autora méxico-estadounidense Rosario Marín, amiga de Josefina Vázque Mota, la contactó y viajó desde Los Ángeles para ayudarla a dar un siguiente y decisivo paso.

“Mira, Josefina, solo hay dos caminos”, le dijo Rosario tras escucharla. “El primero es que lo debes aceptar totalmente y, como ambas somos mujeres que tenemos la misma fe, ve y habla con Dios, y dile y suplícale que si te va a dejar así, te da la fuerza de resistir y, si no vas a tener la fuerza para resistir, que mejor te ayude a que tu vida se acabe”. Y así lo hizo.

“Saliendo de este diálogo, me acuerdo perfecto que recibí una llamada de un amigo mío, Enrique Cano que vive en Chihuahua, que me dijo: ‘No soportamos en mi familia esto que estás pasando, y me acaban de decir que hay un doctor buenísimo en México, el ginecólogo de mis hijas, no lo conozco, pero me dicen que te puede ayudar’”, recordó.

Josefina Vázquez Mota: Ante el dolor, abraza la vida (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

“Para ese entonces, ya eran muchísimos médicos, todas y todos extraordinarios, muy humanos, muy solidarios, pero nadie encontraba la causa”, cuenta Josefina. “Así que pedí esa cita con el doctor Plancarte que me la dio de inmediato y fui a verlo”.

El médico, a quien describe como “un maestro, un sabio” la sorprendió porque, después de todas las pruebas sofisticadas por las que había pasado, la analizó en el consultorio con una lupa gigante.

“Y entonces me dijo: ‘Voy a revisar una pierna, voy a revisar otra pierna. A ver, deme su mano’”, indicó el doctor. “Tocó la pierna izquierda y dijo: ‘¿Cómo siente la temperatura?’ (caliente). ‘Ahora, ¿cómo siente la temperatura de la pierna derecha?’ (fría). Y dijo: ‘Ya sé lo que tiene’”.

Josefina Vázquez Mota: Ante el dolor, abraza la vida (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

“Iba yo acompañada por mi segunda hija, que es neonatóloga, y recuerdo que lo primero que hice fue llorar y lloramos juntas porque era la primera consulta donde nos decían ‘Ya sé qué hay’”, explicó.

“Lo que usted tiene es una enfermedad rara o de baja prevalencia que se llama síndrome de Sudeck”, dijo el especialista.

Se trata de una condición crónica y dolorosa que afecta las extremidades y cuya intensidad puede superar seis o siete veces el dolor que implica la amputación de una pierna o un brazo.

El diagnóstico finalmente llegó, pero el proceso de hacer frente a la enfermedad seguía en curso.