¿Servicio o privilegio? Clausura de salón de belleza en el Senado revive debate sobre austeridad

Clausura del salón de belleza en el Senado
Horas después de que se diera la polémica, personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario colocó sellos de clausura en la puerta del salón de belleza, con lo que se detuvo su operación el mismo día que se difundieron las imágenes.
Según algunos reportes, sin embargo, a la mañana siguiente se retiraron los sellos y el espacio permanece cerrado bajo llave a la espera de una revisión administrativa.
Legisladores de oposición, entre ellos Xóchitl Gálvez, señalaron la existencia del salón como ejemplo de “privilegios injustificados” dentro de un contexto en el que el Congreso predica austeridad, mientras que voces del oficialismo han rechazado que se trate de un gasto financiado con recursos públicos o de un beneficio exclusivo para un grupo selecto de legisladoras.
La polémica por la existencia de un salón de belleza en el Senado suma a un debate que se da en un contexto más amplio.
De acuerdo con distintos medios, el espacio llevaba operando aproximadamente un año y fue clausurado previamente en 2018 por decisiones de austeridad bajo una coordinación parlamentaria anterior.