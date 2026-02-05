Publicidad

Política

¿Servicio o privilegio? Clausura de salón de belleza en el Senado revive debate sobre austeridad

Tras viralizarse un video del salón de belleza instalado en el segundo piso del Senado, el espacio fue clausurado y los señalamientos apuntaron a Morena y el Partido Verde.
jue 05 febrero 2026 03:59 PM
Las senadoras Juanita Guerra y Andrea Chávez relacionadas con el salón de belleza instalado en el Senado
Las senadoras Juanita Guerra y Andrea Chávez relacionadas con el salón de belleza instalado en el Senado (Instagram)

Lo que empezó como un video viral en redes sociales terminó, el miércoles 4 de febrero de 2026, con la clausura de un salón de belleza instalado al interior del Senado de la República.

El episodio ha desatado críticas políticas, disputas por responsabilidades y una discusión sobre austeridad y privilegios en el Poder Legislativo… y todo en menos de 48 horas.

El salón de belleza en el Senado que encendió la polémica

El detonante fue la difusión de un video —dado a conocer por Reforma y otros medios— en el que se aprecia a la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recibiendo un tratamiento estético (un tinte para el pelo) dentro de una oficina acondicionada como salón de belleza en el segundo piso del Senado.

Según los reportes, el espacio ofrecía servicios de peinado y maquillaje durante los días de sesión, y operaba en lo que antes fue una oficina de la Comisión Federal de Electricidad, sin señalización pública y con atención “según llegan las usuarias”.

Andrea Chávez niega estar detrás del salón de belleza del Senado

El diario Reforma y otros medios señalaron que el salón de belleza habría sido habilitado por la senadora de Morena y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, y que su uso beneficiaba principalmente a su círculo cercano en la cámara alta.

La propia Chávez respondió en sus redes sociales y rechazó haber promovido o habilitado el espacio y negó cualquier relación con las imágenes difundidas.

Senadora Andrea Chávez niega señalamientos sobre el salón de belleza instalado en el Senado
Senadora Andrea Chávez niega señalamientos sobre el salón de belleza instalado en el Senado (X / Andrea Chávez)

“FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron”, escribió la senadora morenista en su cuenta de X y exigió una rectificación sobre las versiones vertidas en los medios.

La senadora chihuahuense también dijo que no usa el espacio ni ha sido invitada a hacerlo, y subrayó que la información difundida “distorsiona la realidad”.

El Senado responde a la polémica del salón de belleza

Poco antes de la clausura, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo defendió la existencia del salón de belleza ante los medios.

Castillo sostuvo que no se trata de un privilegio pagado con recursos públicos, que los servicios no son gratuitos ni cubiertos por el Senado y que toda persona que hacía uso del espacio “pagaba el servicio que se hacía”.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado
Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado (Instagram)

La senadora argumentó que servicios similares existen en la Cámara de Diputados y que resulta útil para legisladores que viajan desde distintos estados y deben estar “presentables” en sesiones.

Clausura del salón de belleza en el Senado

Horas después de que se diera la polémica, personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario colocó sellos de clausura en la puerta del salón de belleza, con lo que se detuvo su operación el mismo día que se difundieron las imágenes.

Según algunos reportes, sin embargo, a la mañana siguiente se retiraron los sellos y el espacio permanece cerrado bajo llave a la espera de una revisión administrativa.

Legisladores de oposición, entre ellos Xóchitl Gálvez, señalaron la existencia del salón como ejemplo de “privilegios injustificados” dentro de un contexto en el que el Congreso predica austeridad, mientras que voces del oficialismo han rechazado que se trate de un gasto financiado con recursos públicos o de un beneficio exclusivo para un grupo selecto de legisladoras.

La polémica por la existencia de un salón de belleza en el Senado suma a un debate que se da en un contexto más amplio.

De acuerdo con distintos medios, el espacio llevaba operando aproximadamente un año y fue clausurado previamente en 2018 por decisiones de austeridad bajo una coordinación parlamentaria anterior.

