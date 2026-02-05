¿Servicio o privilegio? Clausura de salón de belleza en el Senado revive debate sobre austeridad

Andrea Chávez niega estar detrás del salón de belleza del Senado

El diario Reforma y otros medios señalaron que el salón de belleza habría sido habilitado por la senadora de Morena y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, y que su uso beneficiaba principalmente a su círculo cercano en la cámara alta.

La propia Chávez respondió en sus redes sociales y rechazó haber promovido o habilitado el espacio y negó cualquier relación con las imágenes difundidas.

Senadora Andrea Chávez niega señalamientos sobre el salón de belleza instalado en el Senado (X / Andrea Chávez)

“FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron”, escribió la senadora morenista en su cuenta de X y exigió una rectificación sobre las versiones vertidas en los medios.

La senadora chihuahuense también dijo que no usa el espacio ni ha sido invitada a hacerlo, y subrayó que la información difundida “distorsiona la realidad”.