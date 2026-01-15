Ante la polémica que se generó luego de que usuarios de X señalaran a la alcaldesa en Cuauhtémoc por usar un traje de tweed, supuestamente de la firma Chanel y con un precio de 8,650 dólares, Alessandra Rojo de la Vega respondió a los señalamientos y aseguró que el traje en realidad lo compró en AliExpress por poco más de 3,500 pesos.
¿Usa ropa clonada? Alessandra Rojo de la Vega responde a la polémica y revela que su traje de tweed es de AliExpress
Alessandra Rojo de la Vega compra ropa en AliExpress y Shein
“Para los expertos en ‘marcas’ que andan muy atentos a mi ropa: Les dejo el dato, AliExpress”, escribió Alessandra Rojo de la Vega en su cuenta de X y mostró dos imágenes de la plataforma de fast fashion de origen chino en el que habría comprado el conjunto.
“Se los recomiendo, no es Prada de Tokyo, ni boutique de Roma. Pero hay cosas chidas”, añadió la funcionaria, quien en los comentarios de la publicación también reveló que es fan de los trajes de baño de Shein, los cuales calificó cómo “de impacto”, según escribió.
Alessandra Rojo de la Vega dijo que su traje es de AliExpress
traje-aliexpress-alessandra-rojo-de-la-vega-1.jpeg
traje-aliexpress-alessandra-rojo-de-la-vega-2.jpeg
Señalan a Alessandra Rojo de la Vega por llevar un traje de 154 mil pesos
El 14 de enero, desde la cuenta de X de Máximo Allende, quien se identifica como politólogo y especialista en comunicación por la UNAM, se señaló a la política capitalina luego de ser vista con un diseño que parecía salido de la pasarela de Chanel.
“La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lució un vestido color chile guajillo de la exclusiva marca Chanel de su última temporada. El precio en México es bajo solicitud y stock, pero podría rondar los 154 mil pesos”, escribió Allende en su red social.
“Rojo de la Vega gana 78 mil pesos como alcaldesa de Cuauhtémoc al mes. ¿Le alcanza o es usa clonado? (sic)”, agregó en el mensaje donde mostró la foto de la alcaldesa con las prendas en cuestión y las imágenes tomadas del portal de Chanel para hacer el comparativo y mostrar el precio de lista.
El traje de tweed original de Chanel
G-pk_CabQAkGIC9.jpeg
G-pk_CabQAowCGN.jpeg
¿Alessandra Rojo de la Vega usa ropa clonada?
Después de que Alessandra Rojo de la Vega respondiera al señalamiento hecho por Máximo Allende y señalara que el outfit en cuestión provenía de AliExpress, el politólogo fue más allá y cuestionó el que la alcaldesa afirmara usar ropa “pirata”.
“¿Usa ropa clonada?”, cuestionó el hombre, de nueva cuenta en su perfil de X. “¿No le da vergüenza, alcaldesa? Debería ser un ejemplo de integridad y no comprar, menos vestir piratería. Ojo aquí @IMPI_Mexico, la alcaldesa hace apología a la falluca y piratería. Qué vergüenza”, insistió Allende.
Tras polémica, Alessandra Rojo de la Vega defiende su derecho a ‘darse un gusto’
Luego del breve pero acalorado intercambio de mensajes en X, una práctica común entre los usuarios de dicha red social, donde la propia alcaldesa en Cuauhtémoc interactúa tanto con ciudadanos como con otras figuras de la política nacional, Alessandra Rojo de la Vega defendió su derecho a “darse un gusto” y apuntó a la doble moral de sus contrincantes.
“El debate no es si alguien se da un gusto. El debate es la doble moral. Yo no llegué al gobierno para cambiar mi realidad personal. Llegué para ponerme al servicio de la gente”, escribió la alcaldesa la noche del 14 de enero.
En su mensaje, aprovechó para enviar un mensaje a la 4T. “Mi vida, mi trabajo y lo que tengo existían antes. No predico una austeridad falsa; defiendo el trabajo duro y honesto que, con años de esfuerzo, te permite avanzar”.
Alessandra Rojo de la Vega defiende su derecho a "darse un gusto"
alessandra-rojo-de-la-vega-critica-doble-moral-4.jpeg
alessandra-rojo-de-la-vega-critica-doble-moral-2.jpeg
alessandra-rojo-de-la-vega-critica-doble-moral-1.jpeg
alessandra-rojo-de-la-vega-critica-doble-moral-3.jpeg
Y añadió: “Hay quienes no pueden decir lo mismo. Su estilo de vida se financió desde la corrupción, después de ocupar cargos públicos. Se convirtieron en aquello que juraron destruir. Y eso, por más que se disfrace, se nota”, añadió.
Las palabras de Rojo de la Vega aparecieron junto a una serie de imágenes de ella misma, acompañada por una de sus hijas en distintos viajes.
“PD. Es una lástima que ninguno de sus “ataques” les salga bien. PD2. Qué nostalgia recordar aquellos tiempos y ver cómo ha crecido mi bebé”, finalizó.