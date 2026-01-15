¿Usa ropa clonada? Alessandra Rojo de la Vega responde a la polémica y revela que su traje de tweed es de AliExpress

Señalan a Alessandra Rojo de la Vega por llevar un traje de 154 mil pesos

El 14 de enero, desde la cuenta de X de Máximo Allende, quien se identifica como politólogo y especialista en comunicación por la UNAM, se señaló a la política capitalina luego de ser vista con un diseño que parecía salido de la pasarela de Chanel.

Alessandra Rojo de la Vega con el supuesto traje Chanel que dio origen a la polémica en redes sociales (X / Máximo Allende)

“La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lució un vestido color chile guajillo de la exclusiva marca Chanel de su última temporada. El precio en México es bajo solicitud y stock, pero podría rondar los 154 mil pesos”, escribió Allende en su red social.

“Rojo de la Vega gana 78 mil pesos como alcaldesa de Cuauhtémoc al mes. ¿Le alcanza o es usa clonado? (sic)”, agregó en el mensaje donde mostró la foto de la alcaldesa con las prendas en cuestión y las imágenes tomadas del portal de Chanel para hacer el comparativo y mostrar el precio de lista.