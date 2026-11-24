Por encima del caos

Mientras allá abajo el neón dicta la estética de Las Vegas, aquí es el desierto de Mojave el que marca la pauta. La luz de sus amaneceres inspira el interiorismo de las 343 habitaciones y 81 suites, donde las tonalidades cálidas y neutras crean una atmósfera que invita a desconectar por completo de la ciudad. Los grandes ventanales permiten contemplar la ciudad desde una perspectiva privilegiada, casi como un espectador ajeno a su intenso ritmo.



Las mejores habitaciones con una vista espectacular a la ciudad. (Cortesía)



Hay algo particularmente atractivo en la posibilidad de tener Las Vegas a tus pies sin necesariamente formar parte. Y es precisamente ahí donde Four Seasons encuentra su mayor diferenciador.

El placer de la sobremesa

La gastronomía también forma parte de esta filosofía. En Bourbon Steak, el reconocido chef Michael Mina reinterpreta el clásico steakhouse estadounidense con cortes premium, mariscos frescos, caviar y una sofisticada carta de vinos y coctéles. La música en vivo le imprime una dosis del espíritu nocturno de Las Vegas, pero en una versión mucho más refinada.

Para empezar el día, Veranda es uno de esos lugares en los que el desayuno puede extenderse sin mirar el reloj. Su cocina de inspiración californiana, los ventanales de piso a techo y la terraza junto a la alberca hacen de este espacio una invitación a disfrutar las mañanas soleadas del desierto.

Por su parte, PRESS es el lugar ideal para un café a media mañana o un último drink antes de regresar a la habitación, mientras que Solstice Pool Bar acompaña esas tardes en las que el único plan es no tener ninguno.

