Sí, sabemos que Las Vegas es una ciudad de excesos. De luces que nunca se apagan, noches que se confunden con los días, casinos que desafían la noción del tiempo y una agenda de entretenimiento que parece no tener fin. Pero ¿qué pasa cuando lo que buscamos es precisamente lo contrario? En una ciudad que vive de la estimulación constante, Four Seasons Hotel Las Vegas propone una forma distinta de disfrutar el destino.
Ubicado en el extremo sur del emblemático Strip, entre los pisos 35 y 39 del edificio de Mandalay Bay, el hotel es una especie de secreto a voces entre quienes conocen bien Las Vegas. Desde su inauguración en 1999, ha apostado por una fórmula poco convencional para la capital mundial del entretenimiento: un hotel sin casino y libre de humo, donde la privacidad y la discreción son parte del encanto. Lo mejor es que solo necesitas cruzar sus puertas para volver a entrar en la intensidad de la ciudad.