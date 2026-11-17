En Los Cabos hay hoteles que destacan por sus playas, otros por sus propuestas gastronómicas y algunos más por su arquitectura. The Cape, a Thompson Hotel, consigue reunir esos tres elementos en una misma experiencia: un refugio de lujo contemporáneo donde el paisaje del mar de Cortés y las vistas al icónico Arco de Cabo San Lucas son parte esencial de la estancia.
Así es The Cape, el hotel en Cabo San Lucas donde el lujo se vive frente al mar
The Cape, el hotel en Cabo San Lucas donde el lujo se vive frente al mar
Ubicado en el corredor turístico de Cabo San Lucas, este hotel de Hyatt apuesta por una estética que se mezcla perfectamente con el entorno de Baja California Sur. Su propuesta combina diseño, gastronomía y bienestar, con espacios pensados tanto para disfrutar de una escapada relajada como para dejarse llevar por el ambiente social que distingue a Los Cabos.
Desde su llegada, The Cape deja claro que su atractivo va más allá de ofrecer una habitación con vista al mar. El proyecto arquitectónico, desarrollado por el despacho mexicano JSa Taller de Arquitectura, incorpora materiales, texturas y tonalidades que buscan integrarse con el paisaje desértico y costero de la región.
La propiedad tiene 159 habitaciones, suites y villas, diseñadas con una estética contemporánea de inspiración mexicana. Las terrazas y los espacios abiertos permiten mantener una conexión constante con el exterior, mientras que las vistas al océano y al Arco se convierten en uno de los grandes protagonistas de la experiencia.
Uno de los lugares más atractivos es su alberca infinita de agua salada, cuya perspectiva parece prolongarse hacia el mar. También está The Rooftop, un espacio en el sexto piso que ofrece vistas panorámicas de la costa y se convierte en un punto perfecto para ver uno de los atardeceres más espectaculares de tu vida.
Manta, la propuesta gastronómica de Enrique Olvera
La gastronomía ocupa un lugar central en The Cape. Su restaurante insignia, Manta, lleva la firma del chef mexicano Enrique Olvera, reconocido internacionalmente por proyectos como Pujol, en Ciudad de México, y Cosme, en Nueva York.
La cocina de Manta toma inspiración de México, Perú y Japón, con especial atención a los ingredientes del Pacífico y los productos de Baja California Sur. El resultado es una propuesta que combina sabores y técnicas de distintas latitudes sin perder de vista el entorno en el que se encuentra.
Además de Manta, el hotel cuenta con distintos espacios para disfrutar de alimentos y bebidas. Sunken Bar, ubicado en el lobby abierto, es una opción para hacer una pausa con un coctel o algo ligero, mientras que The Ledge ofrece una experiencia más relajada para desayunos y comidas.
Para quienes buscan un ambiente más animado, The Rooftop reúne música, coctelería y vistas panorámicas. Es uno de esos lugares donde el atardecer se convierte en parte del plan, incluso para quienes no están hospedados en el hotel.
Currents Spa: una pausa para reconectar
El bienestar también forma parte de la identidad de The Cape. Su Currents Spa propone un espacio para bajar el ritmo y desconectarse del movimiento del destino, con tratamientos faciales y corporales, masajes y experiencias de hidroterapia.
La relación con el entorno vuelve a ser importante: el diseño del spa incorpora elementos naturales y espacios que invitan a disfrutar de una pausa con el sonido del océano como acompañamiento.
Así, The Cape construye una experiencia que no depende de un solo atractivo. Su arquitectura, la cocina de Enrique Olvera, los espacios para disfrutar de la música y las opciones de bienestar conviven con el paisaje de Cabo San Lucas.