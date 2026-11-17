The Cape, el hotel en Cabo San Lucas donde el lujo se vive frente al mar

Ubicado en el corredor turístico de Cabo San Lucas, este hotel de Hyatt apuesta por una estética que se mezcla perfectamente con el entorno de Baja California Sur. Su propuesta combina diseño, gastronomía y bienestar, con espacios pensados tanto para disfrutar de una escapada relajada como para dejarse llevar por el ambiente social que distingue a Los Cabos.

Desde su llegada, The Cape deja claro que su atractivo va más allá de ofrecer una habitación con vista al mar. El proyecto arquitectónico, desarrollado por el despacho mexicano JSa Taller de Arquitectura, incorpora materiales, texturas y tonalidades que buscan integrarse con el paisaje desértico y costero de la región.



The Cape, a Thompson Hotel, Loas Cabos. (Cortesía)

La propiedad tiene 159 habitaciones, suites y villas, diseñadas con una estética contemporánea de inspiración mexicana. Las terrazas y los espacios abiertos permiten mantener una conexión constante con el exterior, mientras que las vistas al océano y al Arco se convierten en uno de los grandes protagonistas de la experiencia.

Uno de los lugares más atractivos es su alberca infinita de agua salada, cuya perspectiva parece prolongarse hacia el mar. También está The Rooftop, un espacio en el sexto piso que ofrece vistas panorámicas de la costa y se convierte en un punto perfecto para ver uno de los atardeceres más espectaculares de tu vida.



The Cape Los Cabos (Fabiola Pichardo)



