SLS Playa Mujeres reúne música y gastronomía en la primera edición de Taste of SLS

Durante ese fin de semana, los asistentes recorrieron distintas experiencias culinarias: desde preparaciones a fuego vivo y especialidades mediterráneas hasta pasta hecha a mano, postres de autor y platillos mexicanos. La oferta también incluyó coctelería preparada con marcas como Bacardi, Grey Goose, Tequila Patrón y St-Germain.

El programa tuvo como protagonistas a The Chainsmokers y Bomba Estéreo, quienes encabezaron las dos noches de música en el resort, ubicado en Playa Mujeres, Quintana Roo.

Dario Cecchini abrió el encuentro con una cena especial

La primera edición de Taste of SLS comenzó con una cena VIP a cargo del chef italiano Dario Cecchini, reconocido por su trayectoria como maestro carnicero y su filosofía de respeto por los ingredientes.



Dario Cecchini (Cortesía)

Para esta ocasión, Cecchini preparó una experiencia inspirada en la tradición culinaria italiana y en el trabajo a la parrilla. La velada reunió a invitados especiales en un ambiente íntimo, con una propuesta en la que la calidad del producto y la atención a los detalles fueron parte central de la experiencia.

Esta cena marcó el inicio de un fin de semana en el que la gastronomía tuvo tanto peso como la música y el entretenimiento.