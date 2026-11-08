La gastronomía, la música y el entretenimiento se reunieron en el Caribe Mexicano durante la primera edición de Taste of SLS Playa Mujeres. El resort celebró el 30 y 31 de octubre este encuentro que convocó a huéspedes e invitados para disfrutar de una propuesta que combinó cocina internacional, coctelería y presentaciones musicales de artistas reconocidos.
SLS Playa Mujeres reúne música y gastronomía en la primera edición de Taste of SLS
Durante ese fin de semana, los asistentes recorrieron distintas experiencias culinarias: desde preparaciones a fuego vivo y especialidades mediterráneas hasta pasta hecha a mano, postres de autor y platillos mexicanos. La oferta también incluyó coctelería preparada con marcas como Bacardi, Grey Goose, Tequila Patrón y St-Germain.
El programa tuvo como protagonistas a The Chainsmokers y Bomba Estéreo, quienes encabezaron las dos noches de música en el resort, ubicado en Playa Mujeres, Quintana Roo.
Dario Cecchini abrió el encuentro con una cena especial
La primera edición de Taste of SLS comenzó con una cena VIP a cargo del chef italiano Dario Cecchini, reconocido por su trayectoria como maestro carnicero y su filosofía de respeto por los ingredientes.
Para esta ocasión, Cecchini preparó una experiencia inspirada en la tradición culinaria italiana y en el trabajo a la parrilla. La velada reunió a invitados especiales en un ambiente íntimo, con una propuesta en la que la calidad del producto y la atención a los detalles fueron parte central de la experiencia.
Esta cena marcó el inicio de un fin de semana en el que la gastronomía tuvo tanto peso como la música y el entretenimiento.
Los sabores de SLS Playa Mujeres
La oferta culinaria fue uno de los ejes de Taste of SLS. El resort cuenta con 17 restaurantes y bares que reúnen especialidades italianas, mediterráneas, mexicanas, japonesas y de otras cocinas internacionales.
Para este encuentro, la propuesta estuvo bajo la dirección del chef Andreas Trilk, director culinario de SLS Playa Mujeres. Su visión busca conservar la identidad de cada cocina y destacar la calidad de los ingredientes de la región.
La experiencia se extendió también a las barras, con cocteles de autor preparados con frutas frescas, ingredientes seleccionados y sabores inspirados en el Caribe Mexicano.
The Chainsmokers y Bomba Estéreo encendieron las noches del Caribe
La música completó la experiencia con dos presentaciones internacionales. El viernes 30 de octubre, The Chainsmokers tomó el escenario con su propuesta de música electrónica y puso ritmo a la primera noche del encuentro.
El sábado 31, Bomba Estéreo fue la encargada de cerrar el programa musical. La agrupación colombiana llevó al resort su mezcla de ritmos latinos, sonidos electrotropicales y beats electrónicos, en una presentación que reunió música y referencias de la cultura latinoamericana.
Con esta primera edición, Taste of SLS Playa Mujeres sumó una nueva experiencia a la agenda del Caribe Mexicano, al reunir gastronomía, música y entretenimiento en un mismo fin de semana.