Los pilotos de F1 recorren el mundo entero durante el año, pero la Ciudad de México tiene un lugar especial en sus corazones. Además de venir a correr frente a uno de los públicos más queridos y apasionados, también aprovechan para disfrutar de nuestra increíble comida. Desde taquerías callejeras hasta los restaurantes más exclusivos, ellos se han encargado de probarlo todo. Te armamos la ruta foodie aprobada por los mismísimos pilotos.
Los restaurantes de la CDMX favoritos de los pilotos de la F1
¿Dónde comen los pilotos de F1 en CDMX?
El Califa de León
El piloto finlandés Valtteri Bottas (que regresará al grid en 2026) nos presumió en octubre de 2024 que visitó la primera taquería en el mundo con estrella Michelin, El Califa de León. En Instagram compartió que disfrutó de sus tacos the Mexican way, como diría Checo Pérez: en la banqueta.
Mestiza
Este restaurante en Polanco no recibió a uno, sino a dos pilotos la temporada pasada. Mestiza, es un spot de cocina mexicana con influencias latinas, y se convirtió en parada obligatoria del grid: ahí Oliver Bearman probó su primer guacamole en México y los fans también vieron a la pareja del momento, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux.
Blanco Castelar
Lando Norris y Carlos Sainz también hicieron pit stop en Blanco Castelar, uno de los restaurantes más top de Polanco. Los pilotos aprovecharon el ambiente del lugar y disfrutaron de sus deliciosos platillos antes de volver a la adrenalina del GP de México 2022. El chef César de la Parra, obvio, no pudo resistirse a tomarse una foto con ellos.
Ling Ling
Max Verstappen también se dio una vuelta por uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad: Ling Ling. Este restaurante y rooftop de cocina asiática contemporánea es famoso por su ambiente sofisticado y una vista impresionante de la CDMX, y se ha convertido en uno de los spots favoritos de los pilotos cuando visitan la Ciudad de México.
Torre de Castilla
Apenas llegado a la CDMX, el madrileño Carlos Sainz hizo una parada en Torre de Castilla para revivir el sabor de la gastronomía de su país. Obvio, no podía faltar su mejor amigo del grid, Lando Norris, quien también se unió a la cena para disfrutar juntos de un buen mariachi.
El Bajío
No podía faltar uno de los restaurantes donde se viven los sabores más auténticos de México: El Bajío. Alex Albon y su novia Lily Muni He disfrutaron de una experiencia completa: disfrutaron cada platillo de la gastronomía local durante su visita a la CDMX en 2024.