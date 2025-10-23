Los restaurantes de la CDMX favoritos de los pilotos de la F1

¿Dónde comen los pilotos de F1 en CDMX?

El Califa de León

El piloto finlandés Valtteri Bottas (que regresará al grid en 2026) nos presumió en octubre de 2024 que visitó la primera taquería en el mundo con estrella Michelin, El Califa de León. En Instagram compartió que disfrutó de sus tacos the Mexican way, como diría Checo Pérez: en la banqueta.

Mestiza

Este restaurante en Polanco no recibió a uno, sino a dos pilotos la temporada pasada. Mestiza, es un spot de cocina mexicana con influencias latinas, y se convirtió en parada obligatoria del grid: ahí Oliver Bearman probó su primer guacamole en México y los fans también vieron a la pareja del momento, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux.

Blanco Castelar

Cesar de la Parra con Lando Norris y Carlos Sainz en Blanco Castelar. (Instagram @blanco_castelar)

Lando Norris y Carlos Sainz también hicieron pit stop en Blanco Castelar, uno de los restaurantes más top de Polanco. Los pilotos aprovecharon el ambiente del lugar y disfrutaron de sus deliciosos platillos antes de volver a la adrenalina del GP de México 2022. El chef César de la Parra, obvio, no pudo resistirse a tomarse una foto con ellos.