¿Viajas a Londres? Apunta el restaurante Gymkhana en tu lista

Y ahora lo importante: ¿qué vas a pedir?

Para tu primera visita, empieza por las tandoori masala lamb chops, unas chuletas de cordero preparadas en el horno tandoor que están entre los platillos más reconocidos del restaurante. Otra opción es el wild muntjac biryani, un arroz especiado con carne de ciervo. ¿Nuestra sugerencia? Pidan varios platos para compartir y así prueban un poco de todo. No es necesario conocer cada nombre, seamos honestos, son difíciles de aprender y pronunciar. Por eso da chance a lo que te sugieren y poder disfrutar más la experiencia.

Los tandoori masala lamb chops de Gymkhana es un must (Instagram @gymkhanalondon)

Una cena así merece tiempo para pedir algo más, seguir platicando horas y despejarte un rato de todo lo que todavía falta por hacer en Londres.