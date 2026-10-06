Seguro ya tienes una lista y un gran itinerario de todo lo que planeas hacer en Londres, pasar por tus tiendas favoritas, conocer algún museo nuevo y encontrar tiempo para la famosa afternoon tea. En tu to-do-list no puede faltar una cena en Gymkhana.
¿Viajas a Londres? Apunta el restaurante Gymkhana en tu lista
Gymkhana: una parada obligada en Londres
Este restaurante de cocina india abrió en 2013 de la mano de los hermanos Sethi, en el año 2014 recibió su primera estrella Michelin y en el 2024 la segunda. Ten en cuenta estos datos sobre el nombre del restaurante y de sus orígenes para que tengas apantallados a todos los de tu mesa.
El nombre viene de los clubes sociales deportivos de la India colonial, donde juntarse a comer y platicar horas era parte del plan. Notarás en el lugar ese ambiente con madera oscura y aire clásico que encaja a la perfección con Mayfair. Si vas en plan de date, el sótano en tonos rojos tiene un ambiente más íntimo; si lo incluyes como descanso entre compras y turisteada, la planta baja es una buena opción para comer.
Y ahora lo importante: ¿qué vas a pedir?
Para tu primera visita, empieza por las tandoori masala lamb chops, unas chuletas de cordero preparadas en el horno tandoor que están entre los platillos más reconocidos del restaurante. Otra opción es el wild muntjac biryani, un arroz especiado con carne de ciervo. ¿Nuestra sugerencia? Pidan varios platos para compartir y así prueban un poco de todo. No es necesario conocer cada nombre, seamos honestos, son difíciles de aprender y pronunciar. Por eso da chance a lo que te sugieren y poder disfrutar más la experiencia.
Una cena así merece tiempo para pedir algo más, seguir platicando horas y despejarte un rato de todo lo que todavía falta por hacer en Londres.