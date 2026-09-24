Entre Italia y el norte de México: así es Tosco, la nueva apuesta gastronómica de la colonia Juárez

Una esquina que se volvió punto de encuentro

Tosco se ubica en la esquina de Londres y Nápoles, en la colonia Juárez, a pocos pasos de avenidas como Insurgentes y Reforma. No es casualidad que haya elegido esa zona: Juárez vive un momento de transformación notable, con cada vez más opciones para comer, beber y salir de compras, lo que la ha convertido en una de las colonias más dinámicas de la Ciudad de México en los últimos años.

El corazón de la propuesta está en no obligar a ninguna de las dos tradiciones a esconderse. En Tosco conviven quesos, masa madre, pasta y albahaca con carne seca, cabrito y frijoles con veneno, sin que una cocina intente disfrazar a la otra.



Tosco (Cortesía)

Una de sus especialidades es el Aguachile Martini, que lleva la tradición norteña al lenguaje de la coctelería, o el Risotto al Azafrán con Tuétano Ahumado, donde la técnica italiana se encuentra con un ingrediente típico de la cocina norteña.

La pasta, siempre hecha a mano, tiene en el Linguini a la Tartufata, con trufa italiana, mantequilla y parmesano, uno de sus platos más pedidos, junto con dos versiones de Pappardelle: una con berenjena tatemada y burrata, y otra Frutti di Mare con mariscos en vino blanco.

Si hay un elemento que resume el carácter de Tosco es la parrilla. Los cortes y preparaciones a las brasas y a la leña ocupan un lugar central en el menú, con platos como el Rib Eye de Sonora marinado en jerez durante 48 horas o el Pollo Carretero Norteño, inspirado en la comida de carretera del norte del país.



Tosco (Cortesía)

A eso se suma una selección de cinco pizzas de fermentación lenta, desde la clásica Margarita hasta una versión blanca con chilaca tatemada.

