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Viajes y gourmet

Notto, el hotel boutique de Zicatela donde querrás desaparecer unos días

Diez habitaciones, una arquitectura brutalista y el Pacífico justo enfrente, así es este refugio de cinco estrellas en Puerto Escondido.
vie 18 septiembre 2026 01:53 PM
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(douglas rivera)

Hay hoteles que funcionan como punto de partida para conocer un destino y otros que, desde que llegas, hacen que quieras cancelar todos tus planes. Notto pertenece a la segunda categoría. Frente al océano Pacífico y a pie de una de las playas más icónicas de Puerto Escondido, este hotel boutique propone descubrir Zicatela sin prisas y con el mar como protagonista.

Su arquitectura brutalista, de líneas limpias y materiales naturales, contrasta con el paisaje tropical sin competir con él. Los espacios tienen una estética sobria, mucha luz y vistas al océano que recuerdan que aquí el verdadero lujo no está en los excesos, sino en tener tiempo, privacidad y la playa a unos cuantos pasos.

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Un refugio de solo diez habitaciones

Notto cuenta con únicamente diez habitaciones, una decisión que hace que la experiencia se sienta mucho más íntima. En lugar de los grandes resorts y sus agendas interminables, el hotel apuesta por un servicio personalizado y por esa sensación, cada vez más difícil de encontrar, de tener un rincón de Puerto Escondido casi para ti.

La alberca exterior, las terrazas frente al Pacífico y la zona privada de playa están pensadas para pasar el día entre baños, sobremesas largas y atardeceres. También tiene oferta de alimentos y bebidas, concierge, recepción las 24 horas y servicio de traslado al aeropuerto, así que es posible llegar y olvidarse de organizar demasiado.

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Una forma más tranquila de vivir Zicatela

En los últimos años, Puerto Escondido se ha convertido en uno de los destinos más interesantes de México gracias a su mezcla de gastronomía, diseño y vida frente al mar. Notto se suma a esta nueva cara del puerto con una propuesta que no intenta aislarse del paisaje, sino integrarse a él.

Más que llenar la estancia de actividades, la idea es bajar el ritmo, despertar con luz natural, caminar directo a la playa y terminar el día viendo el Pacífico desde la terraza. En una época en la que viajar también significa encontrar lugares con identidad propia, este pequeño hotel demuestra que diez habitaciones pueden ser más que suficientes para crear una escapada memorable.

Notto es para quienes quieren conocer el lado más tranquilo de Zicatela sin renunciar al diseño ni al confort. Y, sobre todo, para quienes llevan tiempo busando con desaparecer unos días frente al mar.

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(douglas rivera)

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