Notto, el hotel boutique de Zicatela donde querrás desaparecer unos días

Hay hoteles que funcionan como punto de partida para conocer un destino y otros que, desde que llegas, hacen que quieras cancelar todos tus planes. Notto pertenece a la segunda categoría. Frente al océano Pacífico y a pie de una de las playas más icónicas de Puerto Escondido, este hotel boutique propone descubrir Zicatela sin prisas y con el mar como protagonista.

Su arquitectura brutalista, de líneas limpias y materiales naturales, contrasta con el paisaje tropical sin competir con él. Los espacios tienen una estética sobria, mucha luz y vistas al océano que recuerdan que aquí el verdadero lujo no está en los excesos, sino en tener tiempo, privacidad y la playa a unos cuantos pasos.