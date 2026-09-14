7 chiles en nogada de CDMX para probar antes de que termine la temporada

Ladurée, el nuevo inesperado

Probablemente no pensarías en una maison francesa cuando aparece el antojo de chile en nogada, y justo por eso vale la pena probarlo. La versión de Ladurée lleva carne de res, chabacano, pasa sultana, frutos secos y manzana deshidratada. La nogada es ligera, cremosa y con un sabor marcado a nuez.

Se siente elegante sin alejarse demasiado de la receta que conocemos y se puede acompañar con una copa de vino rosado antes de terminar con un postre francés.

Dónde: Julio Verne 93, Polanco.

Disponible hasta: 20 de septiembre.

Ladurée Coffee Shop (Cortesía.)

Carmela y Sal, el trendy

La chef Gaby Ruiz cambia el picadillo tradicional por short rib cocinado durante 12 horas. Las frutas se sofríen en la grasa de la carne y se mezclan con plátano macho, piñón y jícama cristalizada, que sustituye la textura del acitrón. Puedes pedirlo capeado o sin capear.

Es una versión más intensa y contemporánea, perfecta para una comida larga en uno de esos restaurantes donde también importan la mesa, el ambiente y lo que llega después.

Dónde: Torre Virreyes, Pedregal 24, Lomas Virreyes.