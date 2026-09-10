Yo la conocí en Miami, en Brickell 619; te contamos todo sobre el nuevo el hotspot para vivir

No tenemos duda: Miami ya no es solamente un destino para vacacionar. En los últimos años, se ha convertido en uno de los epicentros de las industrias más grandes del mundo. Esto atrae a empresarios, fondos de inversión y compañías que encuentran en Brickell, la zona de Miami, el equivalente al “Wall Street del sur”, sí, el hotspot para vivir.
En medio de esa transformación llega 619 Brickell by Nobu Foster + Partners, un desarrollo residencial que busca convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos que ha visto la ciudad.
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Desarrollado por 13th Floor Investments y Key International, se trata de la primera residencia de Nobu Hospitality en Miami con la visión arquitectónica de Foster + Partners, el estudio del arquitecto Norman Foster, responsable de construcciones como Apple Park en California, el Gherkin en Londres y la Hearst Tower de Nueva York.
La torre, que comenzará a entregar departamentos en 2030, contará con 75 pisos y 296 residencias, con superficies de entre 1,160 y 5,526 pies cuadrados, y precios que parten de los 3 millones de dólares y superan los 60 millones. Se levantará sobre el último terreno disponible frente al agua en Brickell, una ubicación que, para Liliana Páez, líder de ventas de Key International, fue uno de los principales motores del proyecto. “Hoy vemos llegar a Miami una nueva generación de empresarios e inversionistas internacionales. Por eso queríamos desarrollar un proyecto donde la gente no solo viviera bien, sino que sintiera que hizo una gran inversión”, explica.
Pero si algo diferencia a 619 Brickell de otros, es por la experiencia que ofrecerá a quienes vivan ahí. El edificio contará con un restaurante Nobu abierto al público con acceso independiente, además de servicio de comida directo a los departamentos e incluso la posibilidad de solicitar que un chef cocine dentro de tu casa. “A la gente le encanta que tenga el servicio de un hotel, pero sin el componente de hotel”, asegura Páez.
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El wellness será otro de los pilares del proyecto. Con una inversión de 25 millones de dólares, el desarrollo albergará un Wellness & Longevity Center equipado con crioterapia, cámaras hiperbáricas, ozonoterapia, tratamientos intravenosos, terapias con péptidos y espacios enfocados en recuperación física y longevidad. Además, cada residente podrá acceder a un concierge de bienestar que realizará evaluaciones personalizadas para diseñar programas de salud según sus necesidades.
También habrá un gimnasio de última generación con estudios de yoga, pilates y spinning, canchas de pádel, además de un Nobu Café exclusivo para residentes, un sake room con DJ, wine cellar para catas privadas, salas sociales y un Kids Club con simuladores de Fórmula 1, golf y ski.
A esto se suman detalles como un concierge encargado de hacer el súper antes de la llegada de los residentes, servicio para mascotas, chofer privado y prácticamente cualquier solicitud personalizada. “El servicio que te puedas imaginar, lo vamos a tener”, dice Liliana entre risas.
Brickell 619 no solo quiere convertirse en el nuevo ícono de Miami, sino que llega a revolucionar el mercado de real state donde el lujo es el bienestar y la longevidad dentro de tu propia casa.