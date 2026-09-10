Yo la conocí en Miami, en Brickell 619; te contamos todo sobre el nuevo el hotspot para vivir

Desarrollado por 13th Floor Investments y Key International, se trata de la primera residencia de Nobu Hospitality en Miami con la visión arquitectónica de Foster + Partners, el estudio del arquitecto Norman Foster, responsable de construcciones como Apple Park en California, el Gherkin en Londres y la Hearst Tower de Nueva York.

La torre, que comenzará a entregar departamentos en 2030, contará con 75 pisos y 296 residencias, con superficies de entre 1,160 y 5,526 pies cuadrados, y precios que parten de los 3 millones de dólares y superan los 60 millones. Se levantará sobre el último terreno disponible frente al agua en Brickell, una ubicación que, para Liliana Páez, líder de ventas de Key International, fue uno de los principales motores del proyecto. “Hoy vemos llegar a Miami una nueva generación de empresarios e inversionistas internacionales. Por eso queríamos desarrollar un proyecto donde la gente no solo viviera bien, sino que sintiera que hizo una gran inversión”, explica.



Arnaud Karsenti, Director General de 13th Floor Investments, Catalina Martínez, vicepresidenta de ventas de nuevos desarrollos en ONE Sotheby’s International Realty, Liliana Páez, CEO de Key International e Iñigo Ardid, Co-presidente de Key International. (Cortesía )

Pero si algo diferencia a 619 Brickell de otros, es por la experiencia que ofrecerá a quienes vivan ahí. El edificio contará con un restaurante Nobu abierto al público con acceso independiente, además de servicio de comida directo a los departamentos e incluso la posibilidad de solicitar que un chef cocine dentro de tu casa. “A la gente le encanta que tenga el servicio de un hotel, pero sin el componente de hotel”, asegura Páez.