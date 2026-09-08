Hyde Mexico City Reforma, el nuevo hotel con vistas al Ángel que tienes que conocer

Diseño, música y arte mexicano

El hotel ocupa dos torres construidas durante la época del modernismo mexicano. El proyecto conservó la fachada y parte de la infraestructura original para transformarlas en un espacio contemporáneo que se siente conectado con la identidad de la CDMX.

Desde la entrada, el arte es uno de los grandes protagonistas. El atrio está cubierto de mármol verde oscuro y tiene como pieza central Vulcano, una escultura de Javier Senosiain realizada con miles de fragmentos de cerámica multicolor. También se pueden encontrar obras de J. Nicole Taboada, Vangi Uriegas y el estudio 86 Nudos de Karla Pellegrino.

Hyde comparte algunas áreas con el próximo SO/ Mexico City Reforma, aunque cada hotel mantiene una personalidad distinta. Mientras SO/ estará relacionado con el arte y la moda, Hyde apuesta por la música, la vida social y ese espíritu espontáneo de descubrir algo nuevo.



(Camila Cossio)

Habitaciones con vistas a Reforma

Sus 106 habitaciones, estudios y suites fueron pensados como pequeños refugios sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Algunas cuentan con vistas directas al Ángel y todas incluyen amenidades Bumble and bumble, cafetera Lavazza y un minibar inspirado en el rider de una banda.

La música también aparece en los nombres de las diferentes categorías, como General Admission Queens, All Access Kings y Rockstar King Suite. Esta última mide 47 metros cuadrados y combina una cama king size, sala privada y vistas panorámicas de la capital.

