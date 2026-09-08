Hyde Mexico City Reforma, el nuevo hotel con vistas al Ángel que tienes que conocer

Paseo de la Reforma tiene un nuevo lugar para dormir, comer y desconectarse por unas horas del ritmo de la ciudad. Hyde Mexico City Reforma abrió sus puertas el pasado 2 de septiembre frente a uno de los monumentos más reconocibles de la capital: el Ángel de la Independencia.
La propiedad marca la llegada de Hyde Hotels a México y América Latina. Su ubicación permite explorar caminando la Zona Rosa, Pequeño Seúl y algunos de los restaurantes, galerías y bares más interesantes de la zona.
Publicidad
Diseño, música y arte mexicano
El hotel ocupa dos torres construidas durante la época del modernismo mexicano. El proyecto conservó la fachada y parte de la infraestructura original para transformarlas en un espacio contemporáneo que se siente conectado con la identidad de la CDMX.
Desde la entrada, el arte es uno de los grandes protagonistas. El atrio está cubierto de mármol verde oscuro y tiene como pieza central Vulcano, una escultura de Javier Senosiain realizada con miles de fragmentos de cerámica multicolor. También se pueden encontrar obras de J. Nicole Taboada, Vangi Uriegas y el estudio 86 Nudos de Karla Pellegrino.
Hyde comparte algunas áreas con el próximo SO/ Mexico City Reforma, aunque cada hotel mantiene una personalidad distinta. Mientras SO/ estará relacionado con el arte y la moda, Hyde apuesta por la música, la vida social y ese espíritu espontáneo de descubrir algo nuevo.
Habitaciones con vistas a Reforma
Sus 106 habitaciones, estudios y suites fueron pensados como pequeños refugios sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Algunas cuentan con vistas directas al Ángel y todas incluyen amenidades Bumble and bumble, cafetera Lavazza y un minibar inspirado en el rider de una banda.
La música también aparece en los nombres de las diferentes categorías, como General Admission Queens, All Access Kings y Rockstar King Suite. Esta última mide 47 metros cuadrados y combina una cama king size, sala privada y vistas panorámicas de la capital.
Publicidad
La propuesta gastronómica de Hyde
Enzu Restaurant & Bar abrirá durante septiembre con una propuesta de cocina japonesa contemporánea. Su menú reunirá mariscos de Ensenada, productos japoneses e ingredientes cultivados en México para crear sushi, platillos para compartir y preparaciones hechas en una parrilla robata con carbón binchotan.
El restaurante también tendrá una barra de omakase para únicamente 14 personas, además de una selección de sake, mezcal, tequila, whisky y coctelería.
Durante el otoño llegará Sun & Moon, un espacio en el cuarto piso que comenzará el día con café, panadería y bocados ligeros, para convertirse por la noche en un lounge de cocteles. Su terraza también recibirá cenas especiales, colaboraciones con bartenders y distintas experiencias culturales.
Las tarifas de Hyde Mexico City Reforma comienzan en 4,225 pesos por noche, convirtiéndolo en una nueva opción para quienes buscan hospedarse en el corazón de la ciudad sin renunciar al diseño, la gastronomía y una de las mejores vistas de Reforma.