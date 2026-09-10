¿Viajas a Costa Rica? Esta es la guía perfecta para vivirlo al máximo

La Fortuna

En el norte de Costa Rica, a cuatro horas en coche de San José, está una ciudad en medio del rainforest, ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza.

Caño Negro

A dos horas de La Fortuna está uno de los refugios más importantes del país. A bordo de un barquito, recorres el río acompañado por guías que conocen a detalle cada especie de ave, mono y caimán que viven en total libertad y protección.



Caño Negro, Costa Rica (Cortesía )





Chachagua

En el Rainforest Hotel & Hot Springs encontrarás una reserva con habitaciones y villas escondidas entre la selva. Aquí, el mejor plan son las clases para preparar chocolate y agua de caña desde cero para iniciar tu recorrido “tico” con el pie derecho.

Río Celeste

No puedes irte sin hacer el hike de Parque Nacional Río Celeste que, a pesar de las subidas, las vistas compensan todo. Gracias a la reacción química de los minerales del Volcán Poás, el río y cascadas de la montaña tienen un color azul que parece irreal.



Río Celeste, Costa Rica (Cortesía )

Volcán Arenal

La aventura continúa hacia el Arenal Manoa Resort & Hot Springs, que si la neblina lo permite, podrás ver el espectacular volcán que domina el paisaje desde tu habitación, ideal para relajarse después de un día de explorar las calles de La Fortuna.