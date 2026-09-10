Selva, playa y una vibra que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo (lo juramos). Costa Rica está de moda y aquí te dejamos el recorrido perfecto para tu próxima visita.
¿Viajas a Costa Rica? Esta es la guía perfecta para vivirlo al máximo
La Fortuna
En el norte de Costa Rica, a cuatro horas en coche de San José, está una ciudad en medio del rainforest, ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza.
Caño Negro
A dos horas de La Fortuna está uno de los refugios más importantes del país. A bordo de un barquito, recorres el río acompañado por guías que conocen a detalle cada especie de ave, mono y caimán que viven en total libertad y protección.
Chachagua
En el Rainforest Hotel & Hot Springs encontrarás una reserva con habitaciones y villas escondidas entre la selva. Aquí, el mejor plan son las clases para preparar chocolate y agua de caña desde cero para iniciar tu recorrido “tico” con el pie derecho.
Río Celeste
No puedes irte sin hacer el hike de Parque Nacional Río Celeste que, a pesar de las subidas, las vistas compensan todo. Gracias a la reacción química de los minerales del Volcán Poás, el río y cascadas de la montaña tienen un color azul que parece irreal.
Volcán Arenal
La aventura continúa hacia el Arenal Manoa Resort & Hot Springs, que si la neblina lo permite, podrás ver el espectacular volcán que domina el paisaje desde tu habitación, ideal para relajarse después de un día de explorar las calles de La Fortuna.
Península Papagayo
Ya vivimos aventura en La Fortuna, ahora toca relajarnos en el Four Seasons de Península de Papagayo, en la región de Guanacaste, al noroeste de Costa Rica.
Lo que tiene de especial este resort es que te permite construir unas vacaciones 100 por ciento personalizadas. Quienes buscan desconexión total, pueden hacerlo entre sus dos playas, albercas o el spa, donde hay tratamientos como hidroterapia, faciales y rituales exclusivos. También cuentan con un fitness center, equipado con máquinas y pruebas VO₂ Max de última generación, así como entrenadores que diseñan sesiones personalizadas según tus objetivos y resultados.Pero la verdadera joya del hotel es, sin duda, el Wellness Shala, un santuario construido en medio del bosque con vistas espectaculares al mar. Aquí hay clases de yoga, sesiones de respiración, meditación y más.
Para quienes prefieren la aventura, el hotel organiza actividades todo el día, desde clases de paddle board hasta canchas de pádel y pickleball. También cuentan con talleres de cerámica y rituales tradicionales de café impartidas por artesanos de la comunidad Chorotega que te permiten descubrir la riqueza cultural de la región desde una perspectiva mucho más auténtica.
La propuesta gastronómica del Four Seasons merece un capítulo aparte. Bajo la dirección del chef Gioele Recchia, sus cinco restaurantes celebran los ingredientes costarricenses con influencias internacionales en distintos conceptos. Está Pesce, que reinventa la cocina italiana; Añejo, que apuesta por crudos y tapas ideales para disfrutar junto a la alberca; Bahía Grill, con cocina al fuego de leña que reinterpretan los sabores tradicionales de la región; Nemare, con una propuesta de grill latino; Virador Beach Club, frente al mar, que te transporta al Mediterráneo; y, para quienes buscan un ambiente más relajado, Palapita tiene las mejores botanas y bebidas para la playa.
Pero la experiencia no termina dentro del hotel. Toda la Península de Papagayo funciona como una gran comunidad que puedes explorar desde distintas perspectivas. Entre las actividades más populares se encuentra el campo de golf con vistas al mar, además de un centro de actividades que ofrece recorridos en kayak, canoa polinesia, snorkel y recorridos off-road con paradas estratégicas en los spots con los mejores paisajes de la península.
Dentro del complejo también está Papagayo Park, un espacio nuevo abierto para otros hoteles y residencias de la zona ideal para familias con niños chiquitos o para los que quieren hacer deporte en un setting más profesional pero en un ambiente relajado. Aquí hay un parque acuático, alberca semiolímpica, canchas de pádel y tenis, así como un café y un centro de wellness para clases de yoga y meditación.
Costa Rica demuestra que un mismo viaje puede reunir volcanes, selvas, aguas termales, playas, aventura, bienestar, gastronomía y lujo. Es un destino que te hace sentir en casa y donde la “Pura Vida” está en cada minuto de la experiencia.