Los hotspots de septiembre que tienes que conocer en la CDMX

Septiembre llega con una nueva lista de restaurantes, bares y espacios que comienzan a apoderarse de nuestras conversaciones. Algunos acaban de abrir sus puertas; otros llevan varios meses construyendo una comunidad y finalmente encontraron su momento.

Esta selección tiene un poco de todo: desayunos que justifican levantarse temprano, cantinas para alargar la comida, terrazas perfectas para una date y lugares a los que irías por la decoración, pero regresarías por la comida. Toma nota porque estos son los hotspots que vas a ver por todas partes durante las próximas semanas.