Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Los hotspots de septiembre que tienes que conocer en la CDMX

De dos nuevos templos para amantes de los bagels a una brasserie franco-mexicana, una barra japonesa escondida y el hotel boutique más bonito de la Roma, estos son los lugares que vale la pena descubrir este mes.
mié 02 septiembre 2026 03:02 PM
Añadir Quién en Google
mackiesbagels.jpg

Septiembre llega con una nueva lista de restaurantes, bares y espacios que comienzan a apoderarse de nuestras conversaciones. Algunos acaban de abrir sus puertas; otros llevan varios meses construyendo una comunidad y finalmente encontraron su momento.

Esta selección tiene un poco de todo: desayunos que justifican levantarse temprano, cantinas para alargar la comida, terrazas perfectas para una date y lugares a los que irías por la decoración, pero regresarías por la comida. Toma nota porque estos son los hotspots que vas a ver por todas partes durante las próximas semanas.

Publicidad

Mackie’s Bagels

Este deli de Roma Norte está inspirado en los clásicos bagel shops de Nueva York. La producción es limitada, así que conviene llegar temprano para elegir entre sus distintos panes y rellenos. Colima 318, Roma Norte.

mackiesbagels

Hart Bagels

La Juárez también tiene un nuevo destino para amantes de los bagels. Hart combina pan recién hecho, pastries y café de especialidad; el bacon, egg and cheese ya es uno de los favoritos. Tokio 16, Juárez.

hartbagels.png

El Maldito de Jalisco

Una cantina contemporánea con aguachiles, barbacoa, carne en su jugo, tortas ahogadas y mucho tequila. Es perfecta para comenzar con una comida tranquila y terminar varias horas después entre batangas. Versalles 80, Juárez.

elmalditodejalisco.jpg

Publicidad

La Pantera

El nuevo asador del chef David Castro Hussong gira alrededor del fuego, con vegetales, brochetas y proteínas para compartir. Su patio rodeado de plantas invita a quedarse durante una larga sobremesa. Colima 124, Roma Norte.

la.pantera.asador.jpg

Carmín Bar

Inspirado en la estética de Suspiria, este bar de Coyoacán mezcla luces rojas, espejos, cocteles de autor y música oldie. Una gran opción para salir del circuito Roma-Condesa. Malintzin 155, Del Carmen.

carminbar.jpg

L’Enfant

Esta brasserie del chef Aram Abisahi combina técnicas francesas con ingredientes mexicanos. Su terraza, la sopa de cebolla con chile poblano y el tartar de res la convierten en una gran opción para una date. General Prim 72, Juárez.

lenfant.mx.jpg

Publicidad

El Cortés

El nuevo hotel boutique de la Roma ocupa una casona de 1915 con solo 15 habitaciones. En la planta baja se encuentra Lotti, un restaurante abierto al público que mezcla sabores mexicanos y europeos. Colima 235, Roma Norte.

elcorteshotel.jpg

Ranma

Una pequeña barra fría japonesa que se mueve entre restaurante y speakeasy. Su carta reúne sushi, sashimi, temakis, rolls y cocteles dentro de un espacio íntimo para solo 30 personas. Liverpool 172-B, Juárez.

ranma________.jpg

Boca Grande

Boca Grande llegó de Barcelona a Polanco con cocina española contemporánea y una decoración maximalista. Croquetas, patatas bravas, bacalao ahumado y arroz meloso protagonizan una experiencia que suele terminar alrededor de la barra. Emilio Castelar 149, Polanco.

bocagrandemx.jpg

Tags

Comida americana

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada-Quien-01.jpg

Publicidad