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Viajes y gourmet

El nuevo lujo: no planear tu propio viaje

Hay personas que siguen abriendo quince pestañas del navegador, comparando precios de vuelos a las dos de la mañana y armando itinerarios como si fuera 2010 y cayendo en todos los tourist trap.
mar 01 septiembre 2026 02:33 PM
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Dos mujeres brindando con una copa en una terraza
El nuevo lujo: no planear tu propio viaje (Cortesía)

Y la verdad es que hoy en día se empieza a notar quién de verdad sabe viajar y esto tiene nombre: Smart Luxury. La idea es simple, el verdadero lujo no está solo en el hotel con vista al mar, sino en no tener que pasar horas buscándolo.

Aquí es donde entra la figura del asesor de viajes, y compañías como Fora Travel lo están haciendo mainstream. Olvídate de la imagen anticuada del agente que solo cotiza boletos. Un buen asesor empieza por conocerte, cómo te gusta viajar, cuál es tu presupuesto real, qué ritmo prefieres, si eres de despertarte a las seis para ver el amanecer o de quedarte en la cama hasta que el brunch ya casi cierra. Con esa información arma un itinerario que se siente hecho a tu medida, porque literalmente lo está.

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La gran diferencia está en la personalización. No es lo mismo que te digan "este es el hotel mejor calificado" a que alguien entienda que tú odias los lobbies ruidosos, que viajas con niños pequeños o que tu prioridad es estar a diez minutos caminando de todo. Un asesor filtra el ruido y te presenta solo lo que realmente aplica a ti.

Aplicación de FORA
Aquí es donde entra la figura del asesor de viajes, y compañías como Fora Travel lo están haciendo mainstream. Olvídate de la imagen anticuada del agente que solo cotiza boletos. Un buen asesor empieza por conocerte. (Cortesía)

Y contrario a lo que muchos piensan, esto no es sinónimo de gastar más. De hecho, parte del trabajo del asesor es identificar en dónde vale la pena invertir y en dónde puedes ahorrar sin que la experiencia se sienta menos especial. Viajar mejor no es viajar más caro: es viajar con información.

Aplicación de FORA
Viajar mejor no es viajar más caro: es viajar con información. (Cortesía)

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Pero el verdadero superpoder se activa cuando algo sale mal. Porque siempre puede salir mal: se cancela un vuelo, el hotel no es lo que prometían las fotos, o de repente necesitas cambiar toda la ruta porque cambió el clima. En ese momento, tener a alguien que ya conoce tu itinerario completo y puede resolver en minutos lo que a ti te tomaría horas de llamadas y estrés, no tiene precio. El acompañamiento no termina cuando confirmas la reservación; empieza ahí.

Una pareja en el atardecer
El acompañamiento con FORA no termina cuando confirmas la reservación; empieza ahí. (Cortesía)

Al final, de eso se trata el Smart Luxury: recuperar algo que vale más que cualquier upgrade de habitación, que es tu tiempo y tu tranquilidad. Dejar que alguien más se encargue del trabajo pesado para que tú solo tengas que preocuparte de una cosa: disfrutar el viaje.

Mujer en una habitación de hotel
La próxima vez que sientas que planear tus vacaciones se está convirtiendo en un segundo trabajo, recuerda que no tienes que hacerlo tú solo. (Cortesía)

La próxima vez que sientas que planear tus vacaciones se está convirtiendo en un segundo trabajo, recuerda que no tienes que hacerlo tú solo. A veces el lujo más grande es simplemente delegarlo.

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Tags

Montreal, Canadá, vacaciones, viajar, turismo

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