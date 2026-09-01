Hay lugares que parecen diseñados para una ocasión especial y otros que, sin perder el encanto, buscan convertirse en parte de la rutina. Ladurée apuesta ahora por lo segundo con la apertura de su primer Coffee Shop en México, dentro de Perisur.
Ladurée abre su primer Coffee Shop en México: café, macarons y helados
¿Qué encontrarás en el nuevo Coffee Shop de Ladurée en Perisur?
La maison francesa, conocida mundialmente por sus macarons y su tradicional pâtisserie, presenta un formato más relajado y espontáneo, pensado para quienes quieren pasar por un café, sentarse a comer algo, disfrutar un helado o simplemente llevarse una caja de macarons, sin necesidad de hacer una reservación.
El nuevo espacio conserva algunos de los códigos que han convertido a Ladurée en una de las casas de repostería más reconocibles de París, pero los lleva a una experiencia mucho más cotidiana.
La propuesta va mucho más allá de los macarons. La carta fue diseñada para acompañar distintos momentos del día y combina algunos de los clásicos de la maison con opciones más casuales.
Entre las alternativas saladas hay croissants en distintas preparaciones, wraps, ensaladas, sándwiches, huevos benedictinos y lasaña. Para quienes prefieren algo dulce, la pâtisserie clásica de Ladurée comparte espacio con una selección de bebidas pensadas para acompañarla.
La parte de café incluye preparaciones tradicionales y otras propuestas más contemporáneas, como lattes con cold foam. También hay matcha de vainilla y pistache, malteadas y un chocolate frío con frambuesa.
Es precisamente esta combinación la que diferencia al nuevo concepto de los formatos más tradicionales de la maison: aquí la idea es poder llegar sin demasiada ceremonia, pedir algo para comer o beber y continuar con el día.
El soft serve de Ladurée es uno de los protagonistas
Uno de los atractivos del nuevo Coffee Shop es la estación de helados, que lleva algunos de los sabores más reconocibles de Ladurée a un formato de soft serve.
Entre las opciones aparecen combinaciones inspiradas en clásicos de la maison, como rosa, lichi y frambuesa, además de chocolate y avellana. Los helados pueden complementarse con distintos toppings para crear una combinación al gusto.
La propuesta le da al espacio un carácter todavía más casual y convierte al helado en una opción para visitar Ladurée incluso cuando no se busca sentarse a comer.
Y hay otro detalle pensado para quienes buscan llevarse algo especial: el Coffee Shop cuenta con una máquina de personalización de macarons que permite imprimir nombres, fechas, logotipos y distintos diseños sobre las piezas.
La opción está pensada para cumpleaños, celebraciones, regalos y ocasiones especiales, pero también para convertir un clásico de Ladurée en un detalle mucho más personal.
¿Dónde?
DOMO Centro Comercial Perisur. Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal.
Horario: lunes a domingo, de 11:00 am a 9:00 pm.