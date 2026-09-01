Ladurée abre su primer Coffee Shop en México: café, macarons y helados

¿Qué encontrarás en el nuevo Coffee Shop de Ladurée en Perisur?

La maison francesa, conocida mundialmente por sus macarons y su tradicional pâtisserie, presenta un formato más relajado y espontáneo, pensado para quienes quieren pasar por un café, sentarse a comer algo, disfrutar un helado o simplemente llevarse una caja de macarons, sin necesidad de hacer una reservación.

El nuevo espacio conserva algunos de los códigos que han convertido a Ladurée en una de las casas de repostería más reconocibles de París, pero los lleva a una experiencia mucho más cotidiana.

La propuesta va mucho más allá de los macarons. La carta fue diseñada para acompañar distintos momentos del día y combina algunos de los clásicos de la maison con opciones más casuales.



Ladurée Coffee Shop (Cortesía.)

Entre las alternativas saladas hay croissants en distintas preparaciones, wraps, ensaladas, sándwiches, huevos benedictinos y lasaña. Para quienes prefieren algo dulce, la pâtisserie clásica de Ladurée comparte espacio con una selección de bebidas pensadas para acompañarla.

La parte de café incluye preparaciones tradicionales y otras propuestas más contemporáneas, como lattes con cold foam. También hay matcha de vainilla y pistache, malteadas y un chocolate frío con frambuesa.

Es precisamente esta combinación la que diferencia al nuevo concepto de los formatos más tradicionales de la maison: aquí la idea es poder llegar sin demasiada ceremonia, pedir algo para comer o beber y continuar con el día.

