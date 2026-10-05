No hay duda. El turismo y la forma en la que viajamos está cambiando y eso es algo que Virgin Voyages, la línea de cruceros para adultos, entiende muy bien. Por eso, crearon The Vridge, un encuentro con más de cien invitados expertos en el mundo de la hospitalidad para hablar del futuro, las expectativas y el crecimiento de los viajes en México.
Virgin Voyages celebra el turismo en una noche inolvidable
Virgin Voyages celebra la primera edición de The Vridge
Asesores de viajes, directivos y creadores de la industria como John Lovell, Board Member & Senior Advisor de Virgin Voyages; Koreen McNutt, Vice President Agency and Business Development y Alberto Muñoz, Associate Vice President para México y Latinoamérica, se reunieron en The Vridge en torno a una conversación muy importante: las necesidades del viajero, su visión sobre la evolución de la industria y el papel que los agentes de viajes tienen dentro de ella.
El evento llega en un momento relevante para Virgin Voyages, que ha registrado un crecimiento de 60% anual en México y busca seguir creciendo su presencia en el país.
Durante su participación en el evento, John Lovell habló sobre el potencial del mercado mexicano y destacó que en 2025 viajaron alrededor de 37.2 millones de cruceristas, un incremento de 7.5% frente al año anterior. Además, señaló que la industria apunta a alcanzar los 42.1 millones de cruceristas para 2029. “La industria lleva cuatro décadas creciendo y el dato que más me importa no es el tamaño del mercado, sino quién lo mueve. Seis de cada diez cruceristas reservan con un agente, y esa proporción no ha cambiado en años”, destaca.
Hablando del presente (y del futuro), para 2026, la compañía espera un crecimiento de 31% en sus reservaciones, con una ocupación cercana al 90%.
Más allá de las cifras, una de las conversaciones centrales de The Vridge fue entender cómo ha evolucionado el perfil del viajero. Koreen McNutt compartió una mirada al consumidor norteamericano y explicó qué buscan hoy quienes consideran un crucero como opción para sus vacaciones, en un contexto donde la industria espera cerrar 2026 con alrededor de 22.1 millones de viajeros.
Así, The Vridge se convirtió en un espacio para mirar hacia el futuro de los viajes desde distintas perspectivas: desde el crecimiento de los cruceros y el papel de los agentes hasta la transformación de las expectativas de quienes viajan. Para Virgin Voyages, el reto está en continuar respondiendo a un viajero que busca experiencias cada vez más personalizadas, mientras México se consolida como uno de los mercados clave para su expansión.