Virgin Voyages celebra el turismo en una noche inolvidable

Virgin Voyages celebra la primera edición de The Vridge

Asesores de viajes, directivos y creadores de la industria como John Lovell, Board Member & Senior Advisor de Virgin Voyages; Koreen McNutt, Vice President Agency and Business Development y Alberto Muñoz, Associate Vice President para México y Latinoamérica, se reunieron en The Vridge en torno a una conversación muy importante: las necesidades del viajero, su visión sobre la evolución de la industria y el papel que los agentes de viajes tienen dentro de ella.

El evento llega en un momento relevante para Virgin Voyages, que ha registrado un crecimiento de 60% anual en México y busca seguir creciendo su presencia en el país.

Durante su participación en el evento, John Lovell habló sobre el potencial del mercado mexicano y destacó que en 2025 viajaron alrededor de 37.2 millones de cruceristas, un incremento de 7.5% frente al año anterior. Además, señaló que la industria apunta a alcanzar los 42.1 millones de cruceristas para 2029. “La industria lleva cuatro décadas creciendo y el dato que más me importa no es el tamaño del mercado, sino quién lo mueve. Seis de cada diez cruceristas reservan con un agente, y esa proporción no ha cambiado en años”, destaca.