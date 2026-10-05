Beverly Wilshire Hotel, el hotel que vio crecer Los Ángeles
Al 'Beverly Wilshire, Beverly Hills, A Four Seasons Hotel' lo has visto en pantalla, lo has escuchado nombrar entre celebs y probablemente ya tienes una imagen en tu cabeza aunque jamás hayas cruzado Rodeo Drive
Desde que abrió sus puertas en 1928, cuando Beverly Hills apenas empezaba a convertirse en el vecindario que hoy todos reconocen, este hotel ha estado en primera fila de casi cada capítulo importante de la ciudad.
El edificio tiene el ADN de Hollywood tan impregnado que hasta ha tenido su propio papel como escenario en clásicos como Pretty Woman, Clueless, Sex and the City y Valentine's Day, y por sus pasillos han pasado huéspedes como Elvis Presley, Warren Beatty y Steve McQueen. Desde 1987 forma parte del National Register of Historic Places, algo así como su certificado de leyenda viva.
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Si lo tuyo es viajar en grupo sin compartir absolutamente nada con nadie, existe Indulge in the Summit, la posibilidad de rentar el piso completo, con la Penthouse y las suites Beverly Presidential, Governor y Ambassador, sumando más de 1,200 metros cuadrados solo para ustedes. El paquete incluye citas privadas de shopping en Saks Fifth Avenue, acceso al spa fuera de horario y un menú degustación en CUT, todo coordinado por un equipo dedicado exclusivamente a que no tengan que preocuparse por nada.
En temas de comida, el hotel apuesta fuerte. CUT by Wolfgang Puck fue el primer steakhouse del chef y hoy es prácticamente una institución en Beverly Hills. El espacio, diseñado por el arquitecto Richard Meier, combina arte contemporáneo con cortes premium y una carta de vinos que no decepciona. Para algo más relajado está THE Blvd, con cocina californiana moderna, ideal para cualquier momento del día. Ahí puedes pedir el Feeling Pretty, un coctel inspirado directamente en Pretty Woman que se ha vuelto una de las bebidas favoritas de quienes visitan el hotel.
Lo que quizás menos gente sabe es que el Beverly Wilshire funciona como una especie de museo boutique. Tras una renovación en 2022, el programa de arte de habitaciones y suites se renovó por completo, con piezas colocadas de forma asimétrica que contrastan con los patrones Art Deco del hotel. Parte de esta curaduría corrió a cargo de Art Squared, un colectivo internacional de artistas y artesanos que trabajan piezas hechas a mano inspiradas en la naturaleza y la arquitectura.
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Entre los nombres destacan David Cantu, con siluetas modernas hechas de líneas continuas, y Christina Ott, que juega con hoja de oro sobre formas geométricas. En las suites más exclusivas, KES Studio diseñó piezas específicas para espacios como la Governor Suite. Y si te gusta el arte con nombres grandes, en CUT encontrarás obras de John Baldessari, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha y retratos de Martin Schoeller. El lobby, por su parte, tiene un candelabro de cristal importado de República Checa que por sí solo ya vale la visita.
Con más de 745 metros cuadrados y la distinción Forbes Five-Star desde 2016, el spa del hotel acaba de pasar por una renovación completa en 2025. El nuevo diseño mezcla Art Deco con tonos neutros y mobiliario moderno, pero conservó lo que ya funcionaba: el baño de vapor con eucalipto y la fuente de hielo siguen ahí, solo que ahora en un entorno más cálido. Las nueve cabinas de tratamiento incluyen The Renewal Ritual, un tratamiento de 60 minutos pensado para dejarte la piel como nueva, y todo se complementa con un gimnasio de dos niveles con vista a la alberca de estilo mediterráneo.
Tiene 3,430 metros cuadrados para eventos y un equipo de más de 800 colaboradores, el Beverly Wilshire también es punto de encuentro para bodas, galas y reuniones de alto nivel. Y su compromiso va más allá de la hospitalidad: colabora activamente con organizaciones como Project Angel Food y la American Red Cross, apoyando causas dentro de Beverly Hills y Los Ángeles.
Casi cien años después de su apertura, el Beverly Wilshire es esa combinación perfecta entre historia y modernidad que lo hace irresistible. No es solo un hotel donde te hospedas: es un lugar que forma parte de la memoria colectiva de Los Ángeles, y cada rincón, desde el arte hasta el coctel de Pretty Woman, lo confirma.