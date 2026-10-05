Beverly Wilshire Hotel, el hotel que vio crecer Los Ángeles

Si lo tuyo es viajar en grupo sin compartir absolutamente nada con nadie, existe Indulge in the Summit, la posibilidad de rentar el piso completo, con la Penthouse y las suites Beverly Presidential, Governor y Ambassador, sumando más de 1,200 metros cuadrados solo para ustedes. El paquete incluye citas privadas de shopping en Saks Fifth Avenue, acceso al spa fuera de horario y un menú degustación en CUT, todo coordinado por un equipo dedicado exclusivamente a que no tengan que preocuparse por nada.



Si lo tuyo es viajar en grupo y sin compartir absolutamente nada con nadie, existe Indulge in the Summit (Cortesía)

En temas de comida, el hotel apuesta fuerte. CUT by Wolfgang Puck fue el primer steakhouse del chef y hoy es prácticamente una institución en Beverly Hills. El espacio, diseñado por el arquitecto Richard Meier, combina arte contemporáneo con cortes premium y una carta de vinos que no decepciona. Para algo más relajado está THE Blvd, con cocina californiana moderna, ideal para cualquier momento del día. Ahí puedes pedir el Feeling Pretty, un coctel inspirado directamente en Pretty Woman que se ha vuelto una de las bebidas favoritas de quienes visitan el hotel.



En temas de comida, el hotel apuesta fuerte. (Cortesía)

Lo que quizás menos gente sabe es que el Beverly Wilshire funciona como una especie de museo boutique. Tras una renovación en 2022, el programa de arte de habitaciones y suites se renovó por completo, con piezas colocadas de forma asimétrica que contrastan con los patrones Art Deco del hotel. Parte de esta curaduría corrió a cargo de Art Squared, un colectivo internacional de artistas y artesanos que trabajan piezas hechas a mano inspiradas en la naturaleza y la arquitectura.