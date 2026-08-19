Los desayunos de hotel por los que sí vale la pena reservar una habitación
Pancakes frente al Pacífico, quesadillas hechas al momento en la Riviera Maya y huevos recién salidos del gallinero junto al lago de Como. En estos hoteles, despertar se convierte en la mejor parte del viaje.
Una cama enorme, una bata suave y una vista increíble siempre se disfrutan, pero existe otro detalle capaz de convertir una estancia bonita en una experiencia inolvidable: levantarte sabiendo que te espera un desayuno espectacular.
No hablamos del típico buffet con cereal y huevos tibios, sino de mesas montadas frente al mar, panes recién horneados y platillos que cuentan algo sobre el destino. En estos hoteles, la primera comida del día es una razón suficiente para hacer la reservación.
Publicidad
Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya
Despertar en Maroma significa comenzar el día entre vegetación tropical, detalles artesanales y el sonido del Caribe. El desayuno se sirve en Casa Mayor, un espacio reservado para huéspedes donde la cocina mexicana ocupa el centro de la mesa.
La parte más especial llega con La Tía Olivia, quien prepara tacos y quesadillas al momento frente a los comensales. Más que una comida, se siente como una mañana en una casa mexicana muy bien puesta, con tortillas calientes, ingredientes locales y el tiempo suficiente para pedir una ronda más antes de acercarte a la playa.
One&Only Mandarina, Riviera Nayarit
En One&Only Mandarina la mañana comienza rodeada de selva y con el océano Pacífico al fondo. Se puede desayunar en Alma, su restaurante al aire libre, aunque la experiencia que realmente justifica dormir aquí es recibir todo en la terraza privada de la villa.
Su Sunrise Villa Breakfast incluye parfait de yogurt griego, huevos fritos picantes y pancakes de maíz. Todo llega mientras la luz atraviesa los árboles y el resto del resort apenas despierta. Es el tipo de escena que parece creada para fotografiarla, pero que se disfruta todavía más cuando el teléfono permanece lejos de la mesa.
Publicidad
Passalacqua, lago de Como
Pocas cosas se sienten más italianas que desayunar lentamente frente al lago de Como. En Passalacque, una villa del siglo XVIII convertida en uno de los hoteles más deseados del mundo, la mañana mantiene el mismo espíritu elegante y relajado del resto de la propiedad.
La mesa se llena de fruta, panes, pasteles y productos de temporada, pero el verdadero lujo puede ser algo tan sencillo como un huevo cocido recién salido de su propio gallinero. El paisaje, las vajillas y la tranquilidad hacen que cualquier plan para salir temprano pierda importancia. Aquí, el desayuno no se apresura; se convierte en todo un ritual de dolce far niente.
La Mamounia, Marrakech
El desayuno de La Mamounia ocurre junto a una de las albercas más reconocibles de Marrakech, rodeada por palmeras y los jardines del histórico palacio. Su buffet combina clásicos internacionales con sabores marroquíes que hacen imposible conformarse con un solo plato.
Hay que probar el r’ghaif y el baghrir, conocido como el pancake de los mil agujeros, servido con miel y mantequilla. También hay opciones como sopa harira y un tajine de huevos de codorniz con carne seca. La experiencia tiene el equilibrio perfecto entre abundancia, tradición y una estética que hace que hasta la taza de café merezca una foto.
Publicidad
Claridge’s, Londres
Dormir en Claridge´s es entrar en una versión especialmente glamourosa de Londres, y la mañana conserva ese mismo encanto. El desayuno puede disfrutarse bajo los detalles art déco de The Foyer & Reading Room, entre manteles blancos, flores y la vajilla verde con blanco que se ha convertido en parte de la identidad del hotel.
También existe la opción de pedirlo a la habitación y quedarse en bata frente a una mesa llena de waffles, croissants, fruta, huevos, pancakes y jugos frescos. Es clásico, elegante y completamente indulgente; justo lo que esperas de un lugar que ha convertido la hospitalidad británica en una forma de arte.
Al final, una habitación increíble puede encontrarse en muchos lugares. Lo verdaderamente especial es despertar y descubrir que todavía no ha comenzado el mejor momento de la estancia. En estos hoteles, hacer check-out cuesta un poco más, sobre todo porque significa despedirse del desayuno.