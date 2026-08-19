Los desayunos de hotel por los que sí vale la pena reservar una habitación

Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya

Despertar en Maroma significa comenzar el día entre vegetación tropical, detalles artesanales y el sonido del Caribe. El desayuno se sirve en Casa Mayor, un espacio reservado para huéspedes donde la cocina mexicana ocupa el centro de la mesa.

La parte más especial llega con La Tía Olivia, quien prepara tacos y quesadillas al momento frente a los comensales. Más que una comida, se siente como una mañana en una casa mexicana muy bien puesta, con tortillas calientes, ingredientes locales y el tiempo suficiente para pedir una ronda más antes de acercarte a la playa.

Chablé Maroma (Cortesía)

One&Only Mandarina, Riviera Nayarit

En One&Only Mandarina la mañana comienza rodeada de selva y con el océano Pacífico al fondo. Se puede desayunar en Alma, su restaurante al aire libre, aunque la experiencia que realmente justifica dormir aquí es recibir todo en la terraza privada de la villa.

Su Sunrise Villa Breakfast incluye parfait de yogurt griego, huevos fritos picantes y pancakes de maíz. Todo llega mientras la luz atraviesa los árboles y el resto del resort apenas despierta. Es el tipo de escena que parece creada para fotografiarla, pero que se disfruta todavía más cuando el teléfono permanece lejos de la mesa.