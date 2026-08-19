Cuatro amigas buscaban ese spot en Ciudad de México donde pudieran pasarla bien. ¿Su concepto? Una buena cena donde todas pudieran disfrutar de lo que les gusta, un drink "coqueto" y una ubicación privilegiada en la Juárez. Así nació Coqueto, sobre Dinamarca 47, con un menú delicioso que invita a la conversación.
Este es el sitio más Coqueto de la Ciudad de México
Un menú curado para disfrutar
Aunque Coqueto ya había abierto sus puertas en 2024, regresa a la Juárez, lo que muchos consideran el corazón de la ciudad. Y este regreso lo marca la nueva propuesta en su menú, que tiene la esencia de compartir. Aquí todo se pide al centro, pues la conversación es lo que importa. Carne tártara, hamburguesa, ostiones, y postres inolvidables (de los que hablaremos por mucho tiempo).
Todo está rodeado de vidrio y el restaurante en sí está dividido en dos pisos. La parte alta del local es la cocina, que sirve como una ventana para ver a los comensales. Las mesas no tienen mantel, invitan al caos, sin pena a manchar, a cruzarse por alcanzar un bite más.
Al fondo, una barra donde se crean los mejores drinks y no, no es exageración. La coctelería en Coqueto es precisa, inesperada en sabor y, sobretodo, hay opciones para todos. También el local tiene un aire familiar, donde el servicio es lo más valioso, pues se siente cercano y cálido.
Los must-try en Coqueto
Coqueto y coqueta
A ver, no por nada estos drinks llevan el nombre de la casa. Cada uno tiene su propia personalidad y acompañan perfecto la comida. Además, son un buen primer cóctel para la noche larga.
Steak Tartare y la hamburguesa
El tartar está acompañado de chips en la parte de arriba, es la proporción perfecta para agarrar. Es suave, tiene un sabor fuerte pero no hostiga, si no que se deshace en el paladar. Must-try!
En cuanto a la hamburguesa, es tipo smash, bien hecha, jugosa y con mucho sabor. La pedimos para compartir, obviamente, y fue el bite perfecto para poder probar el resto del menú.
Galletas con leche
Cuando dijimos que los postres eran inolvidables, no estábamos mintiendo. Una orden de tres galletas, donde destaca la que está hecha con tahini y sal de grano para el balance perfecto entre savory y sweet. Obviamente tienes que chopearla en la leche. Es tan buena que pedimos doble, no te la puedes perder.
Sin duda alguna, Coqueto es el spot al que regresaríamos sin pensarlo.