Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Este es el sitio más Coqueto de la Ciudad de México

Coqueto reabre sus puertas en la Juárez. La cocina, los drinks y el buen ambiente lo hacen una parada obligatoria en la CDMX.
mié 19 agosto 2026 01:07 PM
Añadir Quién en Google
PORTADA (4).jpg
(Cortesía)

Cuatro amigas buscaban ese spot en Ciudad de México donde pudieran pasarla bien. ¿Su concepto? Una buena cena donde todas pudieran disfrutar de lo que les gusta, un drink "coqueto" y una ubicación privilegiada en la Juárez. Así nació Coqueto, sobre Dinamarca 47, con un menú delicioso que invita a la conversación.

Publicidad

Un menú curado para disfrutar

Aunque Coqueto ya había abierto sus puertas en 2024, regresa a la Juárez, lo que muchos consideran el corazón de la ciudad. Y este regreso lo marca la nueva propuesta en su menú, que tiene la esencia de compartir. Aquí todo se pide al centro, pues la conversación es lo que importa. Carne tártara, hamburguesa, ostiones, y postres inolvidables (de los que hablaremos por mucho tiempo).

Photo 14-11-2025, 3 34 50 pm.jpg
(Cortesía)

Todo está rodeado de vidrio y el restaurante en sí está dividido en dos pisos. La parte alta del local es la cocina, que sirve como una ventana para ver a los comensales. Las mesas no tienen mantel, invitan al caos, sin pena a manchar, a cruzarse por alcanzar un bite más.

Photo 14-11-2025, 3 49 38 pm.jpg
La cocina funge como un balcón a los comensales, y amamos este concepto. (Cortesía)

Al fondo, una barra donde se crean los mejores drinks y no, no es exageración. La coctelería en Coqueto es precisa, inesperada en sabor y, sobretodo, hay opciones para todos. También el local tiene un aire familiar, donde el servicio es lo más valioso, pues se siente cercano y cálido.

Publicidad

Los must-try en Coqueto

Coqueto y coqueta

A ver, no por nada estos drinks llevan el nombre de la casa. Cada uno tiene su propia personalidad y acompañan perfecto la comida. Además, son un buen primer cóctel para la noche larga.

Photo 11-11-2025, 6 55 00 pm.jpg
Los drinks de Coqueto están en otra categoría. ¡Uff! (Cortesía)

Steak Tartare y la hamburguesa

El tartar está acompañado de chips en la parte de arriba, es la proporción perfecta para agarrar. Es suave, tiene un sabor fuerte pero no hostiga, si no que se deshace en el paladar. Must-try!

Photo 09-04-2026, 8 06 07 pm.jpg
Nunca puedes ir mal con un steak tartare, pero este acompañado de chips, te volará la cabeza. (Cortesía)

En cuanto a la hamburguesa, es tipo smash, bien hecha, jugosa y con mucho sabor. La pedimos para compartir, obviamente, y fue el bite perfecto para poder probar el resto del menú.

Photo 11-11-2025, 7 20 39 pm.jpg
Las hamburguesas tipo smash son la tendencia y la de Coqueto se posiciona entre las top. (Cortesía)

Galletas con leche

Cuando dijimos que los postres eran inolvidables, no estábamos mintiendo. Una orden de tres galletas, donde destaca la que está hecha con tahini y sal de grano para el balance perfecto entre savory y sweet. Obviamente tienes que chopearla en la leche. Es tan buena que pedimos doble, no te la puedes perder.

Photo 14-07-2026, 5 48 26 pm.jpg
El pato que regresaríamos a pedir mil y un veces. (Cortesía)

Sin duda alguna, Coqueto es el spot al que regresaríamos sin pensarlo.

Publicidad

Tags

Ciudad de México

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad