Este es el sitio más Coqueto de la Ciudad de México

Un menú curado para disfrutar

Aunque Coqueto ya había abierto sus puertas en 2024, regresa a la Juárez, lo que muchos consideran el corazón de la ciudad. Y este regreso lo marca la nueva propuesta en su menú, que tiene la esencia de compartir. Aquí todo se pide al centro, pues la conversación es lo que importa. Carne tártara, hamburguesa, ostiones, y postres inolvidables (de los que hablaremos por mucho tiempo).

(Cortesía)

Todo está rodeado de vidrio y el restaurante en sí está dividido en dos pisos. La parte alta del local es la cocina, que sirve como una ventana para ver a los comensales. Las mesas no tienen mantel, invitan al caos, sin pena a manchar, a cruzarse por alcanzar un bite más.

La cocina funge como un balcón a los comensales, y amamos este concepto. (Cortesía)

Al fondo, una barra donde se crean los mejores drinks y no, no es exageración. La coctelería en Coqueto es precisa, inesperada en sabor y, sobretodo, hay opciones para todos. También el local tiene un aire familiar, donde el servicio es lo más valioso, pues se siente cercano y cálido.